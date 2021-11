Cruz Azul cae ante León y complica su pase directo a los Cuartos de Final

La Máquina ya no depende de sí mismo para terminar entre los primeros cuatro de la clasificación; apareció el grito homofóbico y se aplicó protocolo dos veces.Cruz Azul puso en riesgo su pase directo a los Cuartos de Final luego de caer por 1-0 ante el León, en duelo pendiente de la Jornada 11.Los Panzas Verdes sorprendieron a La Máquina y se impusieron en el Estadio Azteca gracias a un autogol de José Ignacio Rivero.Al minuto 31 y en su intento de evitar que Andrés Mosquera rematara un centro de Víctor Dávila, el mediocampista cementero terminó por mandar el esférico al fondo de su propia portería.Los esmerlandas dieron muestra de que llegaron con confianza a este encuentro desde los primeros minutos y el portero Rodolfo Cota lo dejó en claro cuando, con sangre fría, recortó a Isaac Romo, para después ceder con tranquilidad a un defensa esmeralda.Al minuto 7 llegó la respuesta de Cruz Azul, cuando Santiago Giménez ganó el esférico por arriba y metió un cabezazo al que le faltó colocación, peor fue el primer aviso de La Maquina.Fue el 'Chaquito' quizás el jugador que más intentó hacer daño en la portería de Cota, como cuando disparó al minuto 38 y el balón pasó cerca o con otro cabezazo al 58' que también se fue por un costado.Al minuto 80', el defensa Pablo Aguilar se sumó al ataque en un tiro de esquina y, aunque llegó de frente y en posición cómoda para rematar, su cabezazo se fue desviado.El técnico Juan Reynoso movió sus piezas tanto como pudo, con el ingreso de Bryan Angulo por Roberto Alvarado (al 57'); Yoshimar Yotún por Guillermo 'Pol' Fernández (57'); Walter Montoya por Rafael Baca (69'); Romulo Otero por Juan Escobar (81'), y Lucas Passerini por Giménez (81'), pero ni siquiera así encontró la forma de descifrar a la zaga del León.En tiempo de reposición, Paserini falló una oportunidad de forma increíble, ya cuando el portero estaba vencido y así se esfumaba una enésima oportunidad.En la última jugada del partido, Romo sacó un disparo que estremeció el poste y, aunque fue desviado por un zaguero y era tiro de esquina, el árbitro decidió terminar el encuentro.CRUZ AZUL YA NO DEPENDE DE SÍ MISMO PARA IR A CUARTOSA Cruz Azul le bastaba con un empate en el duelo ante León para colocarse en la cuarta posición de la clasificación y depender de sí mismo en la última jornada para obtener el boleto directo a los Cuartos de Final.Con un punto, La Máquina hubiera llegado a 24 puntos y, por su diferencia de goles, habría desplazado al Toluca.Sin embargo, con la derrota ante los Panzas Verdes, se estancó en 23 unidades y cayó hasta el sexto sitio, y ya no depende sólo del resultado que obtenga en su último juego para amarrar el boleto a Cuartos de Final.Cruz Azul visitará a los Pumas el próximo domingo y, además de ganar, deberá estar pendiente de lo que hagan Atlas, Tigres, Toluca y León mismo.Los Panzas Verdes, por el contratrio, con su victoria llegaron a 26 puntos y se colocaron en la tercera posición. Ahora a ellos les bastará con ganar su último juego para asegurar los Cuartos de Final.APARECE EL GRITO HOMOFÓBICO EN EL CRUZ AZUL-LEÓNLa mala nota la dieron algunos los aficionados de Cruz Azul, quienes debido tal vez a la frustración de la derrota realizaron el grito homofóbico en contra del portero del León, Rodolfo Cota, y provocaron que se accionara el protocolo contra el racismo y la discriminación en dos ocasiones.El árbitro Fernando Guerrero no dudó en detener dos veces el encuentro y llevar a los jugadores de ambos equipos al centro del campo como respuesta al grito homofóbico que tantos problemas ha generado al futbol mexicano y en especial al Tricolor.