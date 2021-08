Cruz Azul contará con sus medallistas olímpicos para el duelo ante Monterrey

Pese al cansancio, Luis Romo, Roberto Alvarado y Sebastián Jurado se pusieron a disposición de Juan Reynoso para el duelo de la Liga de Campeones de la Concacaf.Los medallistas olímpicos en Tokyo 2020 Luis Romo, Roberto Alvarado y Sebastián Jurado viajaron a Monterrey con Cruz Azul y están a disposición del técnico Juan Reynoso para la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf.A pesar del cansancio y el jet lag tras haber viajado desde México a Japón, donde conquistaron la medalla de bronce con el Tricolor, los tres fubtolistas celestes quisieron trasladarse a la capital de Nuevo León y ser tomados en cuenta por el estratega peruano.Otro jugador que podrá ser tomado en cuenta por Reynoso para este juego es Guillermo 'Pol' Fernández, un caso contrario al de Rómulo Otero.El debut del venezolano con Cruz Azul tendrá que esperar, ya que no fue convocado por el técnico Juan Reynoso para el encuentro por la Semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante los RayadosDebido a que el jugador venezolano no cuenta todavía con su visa de trabajo, no fue considera por el estratega para el viaje a Monterrey.De acuerdo con información, será este martes cuando el sudamericano podría concluir sus trámites migratorios.Si todo sale como se espera, Otero podría estar ya disponible para Reynoso de cara a la Jornada 4 ante Toluca.El buen estado físico del venezolano ha dejado una grata sensación en el técnico de La Máquina, por lo que de tener listos sus documentos, su estreno en la Liga MX será inminente.