Cruz Azul desapareció a Pachuca y está en la Final

¡Son una verdadera máquina!

.

Un gol de Santiago Giménez le bastó al conjunto celeste para soñar y ubicarse a 180 minutos de la 'novena'.Ya en las Semifinales del Guard1anes 2021, ese Pachuca intenso y vertical que eliminó al América no apareció y con un gol le bastó a Cruz Azul para definir la eliminatoria con 1-0 en la Vuelta, en el global y así avanzar a la Final.Desde la primera mitad la Máquina fue mejor, sin embargo, Juan Reynoso se llevaba las manos constantemente a la cabeza tras ver como su equipo generaba y generaba pero no lograba reflejar su domino en el marcador.Orbelín, Cabecita, Rivero y Romo ya habían tenido sus oportunidades pero la pelota no iba a la red, mientras los Tuzos aguantaban como podían los embates celestes intentando encontrar un contrataque que les diera el único gol que ellos necesitaban para obligar a los locales a hacer dos.¡Apaga el fuego! Corona ya es factor ante remate de PachucaAntes del final de los primero 45 minutos, Jonathan Rodríguez estrelló una pelota en el palo. Salvo pocos minutos en los que el cuadro hidalguense pudo tocar la pelota en la cancha rival, Cruz Azul era el único equipo que se acercaba al golFue al 52', después de fallar una muy clara, cuando por Santiago Giménez con la cabeza aprovechó un gran centro de Riveor y envió la pelota a la red. La afición, que no había estado muy prendida, explotó y le regresó la vida al Estadio Azteca. En 21 de los 25 juegos que ha dirigido Reynoso a los 'cementeros', su equipo ha anotado.Los Tuzos estaban quedándose en el camino. Un gol anulado a Cruz Azul y las atajadas de Corona le ponían tensión al partido pues el equipo de Paulo Pezzolano seguía necesitando solo un tanto para llegar a la Final.¡Polémica! Cruz Azul anota y lo anulan por fuera de lugarLos Tuzos no aparecieron, necesitaban un gol y simplemente ya no generaban, mentalmente se veían derrotados y el tiempo se comsuminó con Cruz Azul más cerca del segundo que el equipo hidalguense del primero.Ahora, el conjunto azul está en una nueva Final y espera rival, podrá ser Santos o menos probablemente Puebla.