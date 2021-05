Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano

tras 23 años de sequía La Novena ya está aquí

¡Se acabó la espera para Cruz Azul! "La Máquina" rompió el maleficio de más de dos décadas tras vencer a Santos y coronarse como el nuevo campeón del fútbol mexicano.Sí, la Novena ya está aquí: ¡Cruz Azul vuelve a ser campeón del fútbol mexicano después de 23 años! “La Máquina” igualó 1-1 con Santos Laguna en el partido de vuelta, y gracias al triunfo 0-1 en la ida se quedó con el triunfo en el marcador global.Santos se adelantó por medio de un golazo de Diego Valdez al minuto 37. Los “laguneros” jugaron mejor el primer tiempo, mostraron más fútbol y ganas de llevarse el triunfo.Pero el líder de toda la temporada tuvo carácter para reaccionar en el segundo tiempo. No tardaría en llegar el gol de la Novena.El gol de la NovenaJonathan Rodríguez se convirtió en el héroe de Cruz Azul y marcó el tanto que pasará a la historia: el gol de la ansiada Novena.“La Máquina” encontró el empate con un contraataque en el minuto 51, Yoshimar Yotún entró de cambio para la segunda mitad y rápidamente influyó en el resultado. El peruano ganó una pelota dividida que posteriormente filtró para Rodríguez.“Cabecita” quedó mano a mano y definió ante Carlos Acevedo sin complicación alguna.El Estadio Azteca explotó en júbilo. En los presentes el sentimiento era el mismo: hoy era el día en el que se acabaría la mala racha que tanto los atormentó.Luego del gol, el partido se tornó mucho más “rústico”. Cruz Azul cuidó el resultado hasta el final, amparado en una fiable defensa que apenas recibió 4 goles en toda la liguilla. Santos no se rindió, claro está, pero se quedó corto en su intento de ganar la séptima.Casi en lágrimas, la afición del Cruz Azul pedía el pitazo final que acabara con años muy complicados para el club.La agonía duró más de lo esperado. Los jugadores estuvieron en el campo hasta el minuto 101′, puesto que se calentó el ambiente y el encuentro se detuvo durante varios minutos.Finalmente ocurrió el pitazo final, volvió a explotar el Azteca y Cruz Azul oficialmente dejó atrás los malos recuerdos. Hoy no hubo fantasmas. El equipo se plantó como un campeón y el objetivo fue logrado.El último título del Cruz Azul había tenido lugar en el Torneo de Invierno del 97′, cuando vencieron 2-1 al León.La gran curiosidad es que Juan Reynoso, hoy entrenador de “La Máquina”, había estado en el 11 inicial de aquella gloriosa fecha de 1997. Volvió como director técnico a acabar con el maleficio y lo logró. Sí, señores, Cruz Azul es campeón de México.