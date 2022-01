Cualquier "invasión" de Rusia a Ucrania tendrá una "respuesta severa"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le dijo al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, que Washington se compromete a dar una "respuesta unida, rápida y severa" si Moscú comete una nueva agresión contra Ucrania.Los dos altos diplomáticos terminaron a tiempo su reunión bilateral en Ginebra, que duró hora y media. Durante el encuentro, EE.UU. trató de convencer a Rusia de reducir la tensión en la frontera con Ucrania, donde Rusia ha acumulado decenas de miles de tropas y ha mostrado signos de una posible invasión a Ucrania."Estamos, todos nosotros igualmente comprometidos con la vía de la diplomacia y el diálogo para intentar resolver nuestras diferencias", dijo Blinken. "Pero también estamos comprometidos, si eso resulta imposible y Rusia decide continuar con la agresión contra Ucrania, a dar una respuesta unida, rápida y severa"."Esto forma parte de un esfuerzo continuo para desescalar las tensiones y evitar más agresiones rusas contra Ucrania. Vengo de consultar con aliados y socios, así como con la propia Ucrania", explicó.Tras el encuentro, el secretario Antony Blinken dio una rueda de prensa en la que reiteró que si las fuerzas de Rusia cruzan la frontera hacia Ucrania, será "una invasión renovada" que tendrá una "respuesta rápida, severa y unida de Estados Unidos y nuestros socios y aliados".Blinken también dijo que Rusia "tiene un extenso manual de agresión sin acción militar que incluye ataques cibernéticos, tácticas paramilitares y otros medios para promover sus intereses de manera agresiva sin usar abiertamente la acción militar", que también recibirá una respuesta "decisiva".Además, el secretario destacó que EE.UU. está "completamente preparado" para que los presidentes Biden y Putin se reúnan nuevamente "si resulta útil y productivo"."Si llegamos a la conclusión y los rusos concluyen que la mejor manera de resolver las cosas es a través de una mayor conversación entre ellos, ciertamente estamos preparados para hacerlo", dijo Blinken.Blinken dijo que después de que Estados Unidos comparta sus respuestas por escrito a las preocupaciones de Rusia, habrá más conversaciones "al menos a nivel de ministros de Relaciones Exteriores".Por otro lado, el alto diplomático aclaró que su reunión con Lavrov "no fue una negociación", sino "un sincero intercambio de preocupaciones e ideas"."Le dejé claro al ministro Lavrov que hay ciertos temas y principios fundamentales que Estados Unidos y nuestros socios y aliados están comprometidos a defender", dijo Blinken.El secretario dijo que "no había espacio de negociación" cuando se trataba del principio del "derecho soberano del pueblo ucraniano a escribir su propio futuro".Lavrov dio una rueda de prensa en la que aseguró que Rusia no planea atacar a Ucrania."Usted afirma que vamos a atacar a Ucrania, aunque hemos explicado repetidamente que este no es el caso", sostuvo Lavrov cuando Pleitgen cuestionó sobre una posible invasión.Lavrov también le dijo a Pleitgen que Rusia reiteró su posición con respecto a la expansión de la OTAN, mientras que EE.UU. repitió su posición de que todos los países deberían tener "derecho a elegir".En ese sentido, destacó que Moscú nunca había amenazado a Ucrania ni a su pueblo, a pesar de la masiva acumulación militar cerca de sus fronteras. "Rusia nunca, ni una sola vez, en ninguna parte, nunca amenazó al pueblo ucraniano a través de la boca de sus representantes oficiales", dijo.Por otra parte, Lavrov afirmó que el contacto de Rusia con Estados Unidos continuará y no descarta una cumbre entre los presidentes Biden y Putin. "Estamos esperando su respuesta oficial]. Estamos planeando otra conversación a nuestro nivel ministerial", dijo.Y agregó: "El presidente Putin siempre está listo para contactarse con el presidente Biden", pero aclaró que las dos partes aún no estaban en esa posición."Necesitamos entender qué sucederá antes de pasar al nivel presidencial", concluyó.Al principio de la conferencia, el canciller Lavrov mencionó que la desescalada fue uno de los "temas principales" que planteó Estados Unidos "como un mantra", en referencia específica a la acumulación militar de Rusia alrededor de las fronteras de Ucrania."Nuestros colegas estadounidenses nuevamente trataron de priorizar este tema, los problemas en la frontera de Rusia y Ucrania como el problema principal. Trataron de presentar la desescalada como lo principal, lo repitieron como un mantra", dijo Lavrov."Al final hemos acordado que la próxima semana recibiremos respuestas por escrito a todas nuestras propuestas", añadió.El canciller de Rusia además rechazó que Ucrania no represente una amenaza para Rusia.Como parte de sus comentarios, Lavrov señaló que EE.UU. había reiterado argumentos sobre la libertad de Ucrania para elegir su propio camino. "Hoy escuchamos algunas repeticiones de los argumentos sobre la libertad de elección, la libertad de elegir tus alianzas y aliados", dijo. "También hemos mostrado, en una serie de documentos, que esta libertad de elección no debe lograrse a expensas de la seguridad de otros países", completó.Las dos partes admitieron antes de sus conversaciones que no esperaban un gran avance en las demandas de seguridad de Rusia, que Estados Unidos y sus aliados han considerado imposibles."Estamos comprometidos a recorrer ese camino y resolver nuestras diferencias de forma pacífica", dijo Blinken.