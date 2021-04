Cuán agresiva es la variante india y qué se sabe de ella

India está sumida en una feroz segunda ola de covid-19 y científicos de todo el mundo estudian la variante surgida allí y cómo de agresiva puede ser.India superó el récord mundial de nuevos contagios de covid-19 en un día desde el inicio de la pandemia.Científicos de todo el mundo investigan una variante del coronavirus identificada en India.Sin embargo, desconocen hasta dónde se ha extendido o si es la que está impulsando la segunda ola de Covid en el país.Estas son las principales preguntas en torno a ella:¿Cuál es la variante de India?Los virus mutan todo el tiempo, produciendo diferentes versiones o variantes de sí mismos.La mayoría de estas mutaciones son insignificantes, y algunas incluso pueden hacer que el virus sea menos peligroso, pero otras pueden convertirlo en más contagioso y más resistente a las vacunas.Esta variante, oficialmente conocida como B.1.617, se detectó por primera vez en India en octubre.¿Qué está provocando la segunda ola en India?India ha estado reportando alrededor de 200.000 casos de covid al día desde el 15 de abril, muy por encima del pico de 93.000 casos diarios que registró el año pasado.Y ahora también han aumentado las muertes.“La sobrepoblación y la densidad de India hace que sea una incubadora perfecta para que este virus registre mutaciones”, dice Ravi Gupta, profesor de microbiología clínica en la Universidad de Cambridge (Reino Unido).Sin embargo, la ola de casos en India podría haber sido causada por grandes concentraciones de personas y la falta de medidas preventivas como el uso de máscaras o el distanciamiento social.ReutersIndia ha reportado unos 200.000 casos de covid al día desde mediados de abril.¿Por qué la segunda ola de Covid está siendo tan devastadora?El doctor Jeffrey Barrett, del Wellcome Sanger Institute (Reino Unido), dice que es posible que también haya una relación de causa y efecto con la nueva variante, pero faltan evidencias.Señala que se conoce la existencia de la variante desde finales del año pasado: “Si está detrás de la ola en India, le ha costado varios meses llegar a este punto, lo que sugiere que probablemente sea menos transmisible que la variante Kent B117″.¿Seguirán funcionando las vacunas para esta variante?Los científicos creen que las vacunas existentes ayudarán a controlar la variante cuando se trate de prevenir que alguien enferme gravemente.Según un artículo publicado por el profesor Gupta y sus colegas de investigación, algunas variantes conseguirán escapar inevitablemente a las vacunas actualesComo resultado, se necesitarán cambios en el diseño de las vacunas para hacerlas más efectivas.Sin embargo, es probable que las vacunas que hay ahora disponibles ralenticen la propagación de la enfermedad.“Para la mayoría de las personas, estas vacunas pueden significar la diferencia entre ser asintomáticos o sufrir la enfermedad levemente y terminar en el hospital con riesgo de muerte”, dice el doctor Jeremy Kamil, virólogo de la Universidad Estatal de Luisiana (EE.UU.).“Por favor, tome la primera vacuna que le ofrezcan. No cometa el error de dudar y esperar una vacuna ideal”, añade.¿Hasta dónde se ha extendido?Las muestras no están lo suficientemente extendidas en todo el país para determinar qué tan lejos o rápidamente se está propagando la variante.Se detectó en 220 de las 361 muestras recolectadas entre enero y marzo en el estado de Maharashtra, en el oeste del país.Además, se ha detectado en al menos 21 países, según la base de datos global GISAID.Por ejemplo, en Reino Unido se identificaron 103 casos de esta variante desde el 22 de febrero.La mayoría de los viajeros procedentes de India tienen prohibida ahora la entrada en Reino Unido.Y aunque el sistema sanitario de Inglaterra ha incluido la variante de la India como una de varias “variantes bajo investigación”, por ahora no la considera lo suficientemente grave como para ser clasificada como una “variante preocupante”.¿Es más infeccioso o peligrosa?Los científicos aún no saben si esta variante es más infecciosa o resistente a las vacunas.El virólogo Kamil dice que una de sus mutaciones es similar a las observadas en otras identificadas en Sudáfrica y Brasil.Esas dos mutaciones pueden ayudar al virus a evadir los anticuerpos del sistema inmunológico que combaten el coronavirus según la experiencia de una infección previa o una vacuna.De todas las variantes descubiertas, la más preocupante ahora mismo es una identificada en Reino Unido, que es dominante en el país y se ha extendido a al menos otros 50.“Dudo que la variante india sea más infecciosa que la variante de Reino Unido, y no debemos entrar en pánico”, dice Kamil.¿Por qué se sabe tan poco sobre ella?Gran parte de los datos sobre la variante de India están incompletos, dicen los científicos, que disponen de muy pocas muestras de ella: 298 en India y 656 en todo el mundo, en comparación con las más de 384.000 de la variante de Reino Unido.Y después de los primeros casos registrados en India, se han detectado menos de 400 casos de la variante en todo el mundo, dice Kamil.