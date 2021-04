¿Cuándo se vacunan los niños?

¿Y será recomendable?

¿Es necesario que los niños se vacunen contra el COVID-19?

¿Los niños propagan el virus?

Entonces, ¿cuándo pueden vacunarse los niños?

¿Qué tienen de diferente las vacunas que recibirán los niños?

¿Cómo pueden los padres planificar días de juegos seguros para los niños?

Una de las grandes preguntas que se hacen los padres y profesores a medida que se reabren los colegios es cuándo se vacunará a los niños contra el COVID-19. Algunos se han preguntado si la vacuna es incluso necesaria para los más pequeños. Hay noticias al respecto.En un comunicado de prensa del 31 de marzo de 2021, la farmacéutica Pfizer sugirió que su vacuna es tan eficaz en niños de 12 a 15 años como en adultos jóvenes. Sin embargo, los resultados de los ensayos en adolescentes no se han publicado completamente ni han sido revisados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y eso llevará varias semanas.James Wood, pediatra y profesor adjunto de enfermedades infecciosas pediátricas, explica lo que los médicos saben hoy en día sobre el riesgo que corren los niños de contraer y propagar el coronavirus, y cuándo podrían estar disponibles las vacunas.La respuesta corta es sí. Muchos estudios han demostrado que el COVID-19 no es tan grave en los niños, especialmente en los más pequeños, pero eso no significa que los niños no corran el riesgo de infectarse y de propagar el virus.Los niños menores de 12 años que contraen el COVID-19 tienden a presentar enfermedades leves o ningún síntoma, mientras que los adolescentes parecen tener respuestas intermedias entre lo que han experimentado los adultos y los niños más pequeños.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) descubrieron que los adolescentes tenían aproximadamente el doble de probabilidades de ser diagnosticados con COVID-19 que los niños de 5 a 11 años.Los investigadores todavía están tratando de entender por qué vemos estas diferencias entre los niños mayores y los más jóvenes. Probablemente, el comportamiento juega un papel importante. Los adolescentes son más propensos a participar en actividades sociales o de grupo, y pueden o no llevar mascarillas. Las diferencias inmunológicas y los factores biológicos también pueden influir.Los coronavirus diferentes al SARS-CoV-2 son comunes en los niños, y a menudo provocan infecciones de las vías respiratorias superiores. ¿Su frecuente exposición a otros coronavirus está ayudando a protegerlos del grave COVID-19? Esa es una hipótesis. Sabemos que las respuestas inmunitarias de los niños más pequeños son, en general, diferentes a las de los adultos, y es probable que desempeñen un papel en la protección.Es importante recordar que, aunque la mayoría de los niños sólo presentan síntomas leves, siguen corriendo riesgos. Al menos 226 niños en Estados Unidos con coronavirus han muerto, y miles han sido hospitalizados.La clave para minimizar el riesgo es asegurarse de que los niños se vacunen finalmente, sigan las recomendaciones de distanciamiento social y lleven mascarillas.En un entorno como el de la escuela, en el que se impone el uso de mascarillas y el distanciamiento social, los niños pequeños parecen no propagar mucho el virus cuando se cumplen las normas y directrices. Una revisión de los CDC encontró poca diferencia en los casos de la comunidad en los condados con escuelas primarias abiertas y aquellos con aprendizaje a distancia.Si no se toman precauciones, los niños infectados por el coronavirus podrían perfectamente contagiar a los adultos. Lo que aún no está claro es la magnitud de ese riesgo.Para mantener las escuelas lo más seguras posible, será importante mantener las políticas de mascarilla y distanciamiento social en toda la escuela. En el caso de los adolescentes en particular, las normas de mascarilla no pueden depender de si la persona ha sido vacunada o no. Hasta que la inmunidad de rebaño en toda la comunidad alcance un buen nivel, el distanciamiento social y el uso del cubrebocas seguirán siendo la recomendación.En este momento, la vacuna de Pfizer es la única autorizada en Estados Unidos para adolescentes de a partir de 16 años. Antes de que los niños menores de 16 años puedan ser vacunados, es necesario completar los ensayos clínicos en miles de jóvenes voluntarios para evaluar la seguridad y eficacia de las vacunas, y los resultados deben ser revisados en su totalidad por la FDA.Pfizer dijo que espera presentar pronto los resultados de sus ensayos con adolescentes para su revisión. El fabricante de vacunas Moderna también está realizando ensayos con adolescentes. Si sus vacunas demuestran ser seguras y eficaces y los organismos reguladores las autorizan, los niños de 12 años en adelante podrían ser vacunados antes de que empiece el colegio en otoño.Siendo realistas, es probable que los niños pequeños no puedan recibir la vacuna hasta finales de otoño o, como muy pronto, en invierno. Moderna anunció a mediados de marzo que había empezado a probar su vacuna en niños de 6 meses a 11 años. Pfizer dijo que también está comenzando las pruebas en niños pequeños, pero estos ensayos llevan tiempo.La composición de las vacunas contra el COVID-19 para niños es la misma que se utiliza en los adultos; la diferencia es que los niños pueden necesitar una dosis diferente.El primer paso en los ensayos de las vacunas es averiguar la dosis adecuada. Las empresas quieren encontrar la dosis más baja posible que sea segura y produzca un nivel objetivo de anticuerpos. Por ejemplo, Moderna utiliza una dosis de 100 microgramos en adultos. Está probando tres dosis diferentes para niños menores de 2 años -25, 50 y 100 microgramos- y dos dosis para niños mayores de 2 años, de 50 y 100 microgramos.Una vez que la empresa determine la dosis óptima, pondrá en marcha un ensayo controlado con placebo para comprobar su eficacia, en el que algunos niños recibirán un placebo y otros la vacuna.En Estados Unidos está bien establecido un sistema riguroso de ensayos de vacunas pediátricas. Estos ensayos son fundamentales para evaluar la seguridad y eficacia de las vacunas en los niños, que pueden ser diferentes de las de los adultos.Soy optimista en cuanto a la disponibilidad de una vacuna segura y eficaz para los niños. Hasta ahora, no ha habido ninguna señal de seguridad en los estudios con adultos o con adolescentes que me haya preocupado como pediatra, pero los estudios todavía tienen que hacerse en niños.Cuando hablo con los padres, les explico que es una cuestión de riesgo contra beneficio. Cada familia tiene una tolerancia diferente.Desde el punto de vista médico, la salud mental de los niños y el hecho de que jueguen con otros niños es una parte importante de la infancia.Yo diría que no es buena idea que los niños no vacunados que juegan dentro de casa sin mascarillas. El riesgo es demasiado alto en este momento. Yo animaría a los niños a jugar al aire libre. Que monten bicicleta, jueguen y se relacionen, pero que lo hagan de forma segura.Todos tenemos fatiga pandémica, incluidos los profesionales de la medicina. A medida que el tiempo se vuelve más cálido, creo que todo el mundo quiere volver a la normalidad. Lo peor que podemos hacer, justo cuando empezamos a ver una luz al final, es volver a retroceder, porque eso sólo haría que fuera mucho más largo para todos.