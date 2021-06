¿Cuándo podría llegar la próxima pandemia?

La respuesta no es la que esperas

Esta ni siquiera ha terminado y parece inconcebible pensar en la siguiente, pero es justamente lo que hacen los estudiosos de la materia que advierten que, de ignorar la amenaza, las consecuencias volverán a ser fatales e incluso podrían ser peores. El anuncio de China del primer caso de gripe aviar H10N3 sirve de recordatorio de este riesgo latente.Si bien la pandemia del covid-19 todavía no termina, la posibilidad de otra -que bien podría ser peor- ya le quita el sueño a muchos expertos. Aunque se ha hablado de estas catástrofes globales como eventos que ocurren una vez por siglo, la realidad es que se están haciendo más frecuentes. Y ya se sabe de decenas de organismos conocidos con el potencial de desatarlas.Por eso, aunque parezca inconcebible pensar en la siguiente cuando ni siquiera superamos esta, es justamente lo que hay que hacer. Evadirlo no impedirá que la próxima comience mañana, recalcan los estudiosos de la materia que insisten en la importancia de que el gobierno dedique esfuerzos y fondos a la preparación.Porque la pregunta no es si habrá una próxima pandemia, sino qué tan pronto y qué la ocasionará.Difícil de predecirlo con certeza, pero sí hay indicios que presagian lo prácticamente inevitable.Esta semana China reportó el primer caso de gripe aviar H10N3 en humanos. Aclararon que se trató de una transmisión accidental entre especies y que el riesgo a gran escala era bajo, pero sirve de recordatorio de la amenaza constante que yace sobre la humanidad.“Los lapsos entre estas epidemias se acortan cada vez más”, comenta, Tracey Mc Namara, profesora de patología de la Western University of Health Sciences.Se estima que hay aproximadamente 1.7 millones de virus en la naturaleza, de los cuales apenas 4,000 han sido identificados.Se sabe de dos docenas de familias virales con la capacidad de infectar a los humanos, y de seis con rasgos con potencial de pandemia: sin inmunidad previa en humanos, transmisibles por aire, silenciosos y peligrosos, recalca el Instituto de Bioseguridad de la Universidad de Johns Hopkins en un tweet en el que advierten que actualmente no hay financiamiento federal sostenido dedicado al desarrollo de tecnologías y plataformas de vacunas que se adapten a la mayoría de las familias virales que podrían ocasionar brotes catastróficos.Nada descarta que el próximo enemigo que encaremos sea más peligroso que el SARS-CoV-2, que es bastante contagioso, pero no tan letal: “Hay una inmensa diversidad de virus en la naturaleza y la posibilidad de que uno tenga las características de transmisión presintomática con una alta mortalidad (…) Eso cambiaría la civilización”, explica Raina Plowright, viróloga del laboratorio Bozeman Disease Ecology, en Montana.“Lo que me quita el sueño es que otro coronavirus como el MERS, que tiene una tasa de mortalidad mucho, pero mucho más alta, se haga tan transmisible como el nuevo coronavirus. Las logísticas y el trauma psicológico serían insoportable”, dice a ese medio Christian Walzer, director ejecutivo de Wildlife Conservation Society.La globalización no juega a favor: la Peste Negra tardó casi dos años ir de Italia a Escandinavia; mientras que al nuevo coronavirus le tomó pocos meses propagarse desde China al resto del mundo.Salto entre especiesEs bastante posible que la próxima pandemia provenga de un virus zoonótico, que pase de animales a humanos: de las 400 enfermedades infecciosas reportadas desde 1940, más de la mitad han dado el salto de los animales. La plaga bubónica en las ratas, el VIH/Sida en monos, el ébola en los murciélagos y la gripe española de 1918 en las aves son algunos ejemplos.“El SARS CoV-2 es apenas un ejemplo de los miles de virus que hay ahí afuera con potencial de saltar de animales a humanos. Debemos no sólo identificarlos, sino priorizar las amenazas virales con mayor riesgo de dar el salto antes de que ocurra otra devastadora pandemia”, insiste a Live Science Zoe Grange, líder de SpillOver, una herramienta que crea una suerte de ranking con virus zoonóticos recién descubiertos que hay que vigilar.Los científicos están tomando cartas en el asunto. Un grupo de trabajo de la Universidad de Harvard en días recientes un programa internacional para prevenir las pandemias desde su fuente.“La narrativa actual se enfoca demasiado en la preparación del sistema de salud, contención y vacunas, como si lo mejor que podemos hacer es prevenir la transmisión de una enfermedad una vez que emerge, pero la evidencia demuestra que nuestra mejor forma de detener estos virus es evitar que salten a los humanos desde un principio”, explica el director de ese grupo, Aaron Bernstein.Otras medidas como la reducción de la deforestación y regulación del comercio de especies silvestres también son necesarias, pues la invasión de zonas forestales hace que los humanos entren en mayor contacto con animales que sean portadores de virus potencialmente peligrosos. Cuidar el planeta ayudará a protegernos.“El covid-19 es la más vívida advertencia en más de un siglo. Debe forzarnos a pensar desde lo individual y lo colectivo a vivir de una manera más consciente y en armonía con la naturaleza, incluso mientras planificamos para las sorpresas siempre inevitables e inesperadas sorpresas”, recalca en una entrevista David Aronoff, director del departamento de enfermedades infecciosas de la universidad de Vanderbilt.En pocas palabras. La próxima pandemia vendrá más temprano que tarde, pero la humanidad no está completamente indefensa: tiene las herramientas para frenarla. ¿Habremos aprendido la lección con esta? Es la gran pregunta por responder.Enemigos en el radarDesde un letal virus que ha causado varios brotes en Asia y es muy letal, hasta nuevas cepas de la influenza hay muchos virus ya detectados con potencial de desatar nuevas pandemias. Y no hay que olvidar otros acaso más peligrosos: aquellos desconocidos que todavía ni siquiera figuran en ninguna lista.