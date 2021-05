El Presidente publica sus impuestos

Joe Biden y Kamala Harris hacen pública su declaración de impuestos

La publicación de la declaración de impuestos de Biden llega mientras el mandatario está presionando al Congreso para que apruebe su plan de incrementar los impuestos a las corporaciones y los más ricos, para financiar sus programas de infraestructura, salud y educación.El presidente, Joe Biden, revivió el lunes la vieja tradición de los mandatarios de Estados Unidos de publicar sus declaraciones de impuestos. Según los documentos revelados, el mandatario y su esposa, la primera dama Jill, ganaron $607,336 en 2020, cuando el demócrata solo era candidato a ocupar la Oficina Oval.Esa cantidad es menor que los $985,223 que ambos ganaron en 2019, cuando tuvieron ingresos por concepto de venta de libros, discursos y horas de trabajo en la Universidad de Pennsylvania y el Northern Virginia Community College.Los Biden pagaron $157,414 en impuestos federales sobre la renta y su tasa de impuesto para 2020 fue del 25.9%, dijo la Casa Blanca en un comunicado.Por su parte, la vicepresidenta, Kamala Harris, y su esposo, Douglas Emhoff, tuvieron en 2020 un ingreso bruto ajustado de $1,695,225. Pagaron $621,893 en impuestos federales sobre la renta, lo que equivale a una tasa del 36.7%."Espero que sigamos publicando las declaraciones de impuestos de los presidentes, como se debe esperar también de todos los presidentes de Estados Unidos", dijo en un comunicado el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.La publicación de la declaración de impuestos de Biden llega mientras el mandatario está presionando al Congreso para que apruebe su plan de incrementar los impuestos a las corporaciones y los más ricos, para financiar sus programas de infraestructura, salud y educación.Durante su campaña a la presidencia, Biden alardeó sobre la transparencia respecto a sus finanzas personales, en una clara crítica a quien era su principal oponente, el expresidente Donald Trump, quien fue arrastrado a las cortes federales en más de una ocasión tras su negativa a hacer públicas sus finanzas. Biden publicó 22 años de declaraciones de impuestos antes de las elecciones de 2020.En septiembre del año pasado, The New York Times obtuvo los registros fiscales del magnate de bienes raíces e informó que solo pagó $750 en impuestos federales sobre la renta durante su primer año en la Casa Blanca, una cifra aproximadamente 16 veces menor a los impuestos de un ciudadano promedio.Trump aseguró que la información del periódico era "falsa”.“De hecho, pago impuestos. Pago mucho”, se defendió. “El IRS no me trata bien, me trata muy, muy mal”.