Cuba paraliza las protestas con decenas de arrestos

Ante el llamado a manifestarse por la democracia, el régimen inundó las calles de las principales ciudades cubanas con agentes e incluso sitió a activistas en sus propias casas.

El régimen autocrático cubano que preside Miguel Díaz-Canel reprimió el lunes la Marcha Cívica por el Cambio, una protesta del pueblo a favor de la libertad organizada por la plataforma Archipiélago, que intentó replicar las históricas manifestaciones pacíficas del 11 de julio, en las que miles de cubanos salieron a las calles para exigir un cambio de rumbo político.Las movilizaciones tuvieron, como hace cuatro meses, el objetivo de reclamar el fin de la represión, protestar por la escasez de alimentos y de medicamentos, y exigir la puesta en libertad de los presos políticos y un mayor acceso a Internet, entre otras cosas.El régimen había advertido que consideraría esta protesta como ilegal y que las reprimiría de forma violenta, como hizo en julio. Y hace semanas la fiscalía dijo que encarcelarían a quienes intentaran protestar. El lunes por la tarde, las amenazas se habían materializado.El Consejo para la Transición Democrática en Cuba aseguró que su vicepresidente, Manuel Cuesta Morúa, había sido detenido y en redes sociales también se denunció el arresto de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su marido, Ángel Moya.Orlando Gutiérrez, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, dijo que había "docenas de arrestos".La convocatoria inicial cambió la semana pasada a raíz de estas amenazas del régimen: así, el líder de Archipiélago y promotor de las manifestaciones, el dramaturgo Yunior García Aguilera, anunció que marcharía solo por las calles de La Habana el domingo "en representación de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse".Llamó a sus compatriotas que quisieran salir el lunes a las calles a "no poner en riesgo su integridad física y la de otras personas".Sin embargo, el domingo por la mañana García Aguilera denunció que su casa apareció sitiada por miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civiles para impedir que llevara a cabo su protesta en solitario, elevando así el clima de tensión."Estamos volviendo a los peores tiempos", aseguró el activista."La decisión está tomada por un montón de personas”, dijo de su lado el director de cine Raúl Prado, "Manifestarnos es un derecho cívico. Bajo las circunstancias en las que estemos y con las herramientas que tengamos cada cual tiene ese derecho", añadió.La periodista Yoani Sánchez, directora del sitio 14ymedio.com, confirmó que su conexión a Internet había sido cortada en las primeras horas del lunes.La opositora y moderadora de Archipiélago, Saily González, retransmitió en vivo el momento en el que colocó pañuelos blancos en el portal de su casa en Villa Clara, al este de La Habana, mientras simpatizantes del régimen vestidas de rojo cantaban consignas revolucionarias y la insultaban."Voy a salir ahora mismo a donde están todas esas hordas de esbirros a tender estas sábanas blancas y cortinas blancas y todo lo blanco que teníamos aquí, en la casa, por la libertad de Cuba", dijo.La situación en la isla fue tal que en las calles era difícil encontrar alguien vestido con una prenda blanca, según ha reportado Efe. Porque la población estaba evitando usar ese color por temor a represalias."Aquí las calles están llenas de policía y no puede haber nadie de blanco porque enseguida se lo llevan para interrogarlo", le aseguró a la agencia citada una joven de Holguín.Además, muchos edificios oficiales amanecieron cubiertos de grandes banderas cubanas y funcionarios de varios ministerios celebraron junto a sus oficinas actos de reafirmación.El régimen cubano alega que estas protestas están impulsadas y financiadas por Estados Unidos: "Los promotores, sus proyecciones públicas y vínculos con organizaciones o agencias subversivas financiadas por el Gobierno de Estados Unidos tiene la abierta intención de cambiar el sistema político de nuestro país", dijo Díaz-Canel tras las manifestaciones de julio.El Gobierno de Joe Biden condenó inmediatamente la postura de las autoridades cubanas y redobló su compromiso con las aspiraciones de una parte de la población."Antes de las manifestaciones pacíficas previstas para hoy, el régimen cubano, como era de esperar, desplegó una serie de duras penas de prisión, detenciones arbitrarias, tácticas de intimidación y actos de repudio, todo en un intento de silenciar la voz del pueblo cubano mientras clama por un cambio, exige poner fin a la violencia política e implora al régimen que libere a cientos de manifestantes pacíficos detenidos después del 11 de julio solo por querer tener más voz en el futuro de su país", escribió en una declaración el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan."Al negarse a permitir estas manifestaciones, el régimen cubano demuestra claramente que no está dispuesto a respetar o defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos", señaló el Departamento de Estado el 16 de octubre.Las marchas organizadas por Archipiélago fueron convocadas inicialmente para el 20 de noviembre, pero el régimen anunció maniobras militares para ese día, según explicó García Aguilera.La plataforma adelantó la fecha al 15 de noviembre. Las autoridades las declararon ilegales y programaron la reapertura del curso escolar para ese día, con fiestas infantiles en las calles.El 11 de julio, en la memoriaMiles de cubanos se echaron a las calles de la isla el 11 de julio para denunciar la represión que sufren y la escasez de alimentos y medicamentos.Las manifestaciones se produjeron en un momento en que el país comunista enfrenta la peor crisis económica desde la caída de la URSS, un aumento de la persecución contra los opositores políticos y un colapso del sistema sanitario debido de la pandemia del COVID-19.Las redes sociales fueron un elemento clave para que los cubanos retransmitieran en vivo las marchas, a pesar de los constantes cortes de Internet, y pusieran contra las cuerdas al Gobierno.