Cuida tu celular y extiende al máximo su tiempo de vida.

Así que hayas pagado una buena cantidad por un smartphone de última generación con las funciones más avanzadas u optado por un teléfono básico y accesible, es importante que loparaUno de los aspectos cruciales para el cuidado de tu celular es laya que si la batería falla el teléfono se vuelve casi inservible.Paraes muy importante, una mala costumbre que tienen muchos usuarios. Es mucho mejor no cargarlas todo el tiempo al 100% o dejar que se descarguen por completo. LasEs decir, es mejor cargar tu teléfono varias veces al día por periodos cortos que una sola vez. Por esa misma razón, es recomendable. La carga ideal del teléfono es de entre 40% y 50%, por lo que lo más recomendable es que siempre ronde por ahí de ese número.Si pierdes el cargador de tu teléfono o en una emergencia te ves tentado a comprar uno de “dudosa procedencia”.Losque pueden poner en riesgo a tu celular y, en algunos casos, a ti, pues por lo regular utilizan un voltaje diferente al que tu teléfono necesita. Esto debido a que los cargadores piratas no toman en cuenta los requerimientos de seguridad.Las carcasas fueron creadas por algo y hay tantas opciones disponibles que es una falta total de cuidado e interés no usar una. Realmente valen la pena no solo porque protegen una inversión aun mayor, sino porque te dan una tranquilidad y libertad mucho mayor a la hora de usar tu celular en todo tipo de lugares y situaciones.Para cuidar tu celular toma en cuenta los aspectos físicos o de hardware, y software. El primer paso para hacerlo es. Esto te garantizará que tu celular esté limpio por dentro y por fuera y que su funcionamiento sea el óptimo.Por fortuna hoy en día hay muchas aplicaciones para proteger tu celular de virus y malware. Avast Mobile Security & Antivirus y Lookout son dos de las mejores opciones gratuitas para Android.