Dak Prescott es multado por comentarios contra los árbitros

El quarterback de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, no se salvó de sus comentarios realizados contra los árbitros de la NFL tras la eliminación de los Playoffs a manos de los San Francisco 49ers el domingo pasado.La liga multó a Prescott con 25 mil dólares por sus comentarios expresados en rueda de prensa en los que "agradeció" que algunos seguidores hayan arrojado basura al colegiado.El QB había respondido que no apoyaba el comportamiento de los fans al final del juego, pero cuando le dijeron que un grupo de seguidores también había agredido a los árbitros, el quarterback no titubeó en responder: “Genial, entonces hay que darles crédito”, provocando la risa de los presentes.Un par de días después, Prescott se disculpó en Twitter, quizás consciente de que podría ser sujeto a una multa por parte de la NFL."Me arrepiento profundamente de los comentarios dirigidos a los oficiales después del partido del domingo. Me ganó el sentimiento de la decepción por la derrota y mis palabras fueron injustas e incorrectas."Tengo en la más alta estima a los oficiales de la NFL y siempre he respetado su profesionalismo y la dificultad de sus trabajos", escribió.Sin embargo, las disculpas llegaron demasiado tarde para el jugador, ya que los Cowboys están eliminados, una vez más, de la Postemporada y tendrá que desembolsar unos cuantos billetes verdes.