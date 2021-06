Damian Lillard rompe el silencio e ilusiona a toda la NBA

Damian se ha mostrado inconforme por no pertenecer a un equipo que pueda ser candidato al título.La NBA está a punto de vivir una de las mayores explosiones de los últimos años; El seis veces All Star de la liga, Damian Lillard, está a punto de cambiar de franquicia. Los Angeles Lakers de LeBron a parecen como el primer equipo en su listaLa derrota que sufrieron los Blazers ante los Nuggets en los Playoffs afectó de una forma incomparable a Lillard, ya que los de Denver no contaron con Jamal Murray.Damian se ha mostrado inconforme por no pertenecer a un equipo que pueda ser candidato al título. Por esta razón, han comenzado a sonar fuertes rumores acerca de que Lillard estaría pensando en un cambio de indumentaria para poder ganar su primer anillo de campeón tras nueve temporadas jugadas en la NBA.Durante años, y pese a que los Blazers han tenido una realidad muy lejana de poder ser campeones, Lillard se ha mostrado fiel a la organización hasta el punto de asegurar que su deseo era pasar con ellos toda su carrera. No obstante, el jugador base se ha mostrado muy molesto tras la contratación de Chauncey Billups como su nuevo entrenador ya que ha expresado que la organización es incapaz de montar un proyecto que aspire al anillo.Un usuario de Twitter fue el encargado de revelar los equipos en los que Lillard desearía jugar en un futuro no muy lejano en el que llegará a dejar a los Portland Trail Blazers“Si los Blazers dijeran que ya no me quieren más... Utah Jazz o Lakers”, respondió Damian Lillard.