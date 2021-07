De defensor de Stormy Daniels a extorsionador de Nike

"Estaba borracho con el poder de su plataforma", dijo el juez al sentenciar a Avenatti, el abogado que representó inicialmente a la famosa actriz porno en sus demandas contra Donald Trump, y que cayó por intentar una extorsión millonaria a la marca deportiva Nike.Michael Avenatti, el abogado que anteriormente representó aen demandas contra el expresidente, fue sentenciado el jueves a dos años y medio de prisión por intentar extorsionar a Nike con hasta 25 millones de dólares al amenazar a la empresa con mala publicidad.Avenatti, de 50 años, saltó a la fama, pero los cargos de fraude criminal en dos costas interrumpieron su rápido ascenso.por intento de extorsión y otros cargos en relación con su representación de un organizador de la liga de baloncesto juvenil de Los Ángeles, que estaba molesto porque Nike había terminado su patrocinio de la liga.El juez de distrito Paul G. Gardephe calificó la conducta dede "indignante" y afirmó que "secuestró los reclamos de su cliente y utilizó esos reclamos para promover su propia agenda, que era extorsionar a Nike por millones de dólares para sí mismo".Avenatti, agregó el juez, "se había emborrachado con el poder de su plataforma, o lo que él percibía que era el poder de su plataforma. Se había convertido en alguien que operaba como si las leyes y las reglas que se aplicaban a todos los demás no funcionaban para él".Antes de que el juez hablara, Avenatti pronunció unas palabras. Se atragantó varias veces y, en ocasiones con la voz cortada, dijo: "Yo y solo yo he destruido mi carrera, mis relaciones y mi vida"."Señoría, he aprendido que toda la fama, la notoriedad y el dinero del mundo no tiene sentido. La televisión y, su señoría, no significan nada", dijo.Cuando salía del juzgado, bajo la lluvia, con su abogado, se detuvo brevemente ante un par de micrófonos mientras su abogada, Danya Perry, comentó a los periodistas: "Un nuevo Michael Avenatti se siente profundamente honrado como resultado de esta experiencia".Los problemas legales de Avenatti están lejos de terminar. También enfrenta el inicio de un juicio por fraude la próxima semana en el área de Los Ángeles, un segundo juicio penal en California a finales de este año y un juicio separado el próximo año en Manhattan, donde está acusado de estafar a Daniels con cientos de miles de dólares.Avenatti representó a Daniels en 2018 en juicios contra Trump, apareciendo a menudo en programas de noticias por cable para desacreditar al expresidente republicano.contra Trump, y se jactó de que "no tendría problemas para recaudar dinero".Daniels dijo que una cita con Trump una década antes resultó en que Micheal Cohen, el abogado personal de Trump, le pagara 130,000 dólares en 2016 para permanecer en silencio. Trump negó la aventura, aunque Cohen reconoció la transacción y fue condenado a tres años de prisión delitos financieros personales, mentirle al Congreso y violar leyes de financiamiento de campaña, este último cargo directamente vinculado con el pago a Daniels.Los abogados de Nike dijeron que Avenatti causó un daño considerable a la compañía al intentar vincularla, con falsos argumentos, con un escándalo en el que se pagaron sobornos a las familias de los jugadores de baloncesto universitarios que ibanpara que los llevaran a programas poderosos. Un empleado de Adidas, un competidor de Nike, fue condenado en ese proceso.