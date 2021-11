'Debate saludable'

Joe Biden y Xi Jinping

Cuando el presidente de China, Xi Jinping, se comunicó con la Casa Blanca el lunes por la noche para una cumbre virtual con el presidente Joe Biden, los dos hombres no necesitaron una presentación."Hemos pasado mucho tiempo hablando entre nosotros, y espero que podamos tener una conversación sincera esta noche también", dijo Biden mientras comenzaban las conversaciones, sentado a la cabecera de la mesa de la Sala Roosevelt mientras el rostro de Xi se transmitía en un par de pantallas de televisión.Desde su asiento en una habitación cavernosa dentro del Gran Salón del Pueblo en Beijing, Xi se mostró igual de amistoso."Aunque no es tan bueno como una reunión cara a cara", dijo Xi al comienzo, "estoy muy feliz de ver a mi viejo amigo".Fue un comienzo auspicioso para algunas de las conversaciones más críticas de la presidencia de Biden, dado el deterioro de los lazos entre Washington y Beijing y la realidad, reconocida por los funcionarios del Gobierno, de que administrar la relación de Estados Unidos con China será el objetivo internacional más crítico de Biden.Los afables saludos finalmente se tornaron más serios cuando Biden expresó su preocupación por los derechos humanos, la agresión china hacia Taiwán y los problemas comerciales. En todo momento, los líderes participaron en un "debate saludable", según un alto funcionario de la administración presente en las discusiones.Los funcionarios dijeron que la cumbre de tres horas y media, que se prolongó más de lo planeado, les dio a los dos hombres una amplia oportunidad para divergir de sus puntos de conversación preparados. El tono se mantuvo "respetuoso y directo", dijeron los funcionarios.Pero la tan esperada cumbre no arrojó avances importantes --no se esperaba ninguno antes de tiempo-- y los funcionarios descartaron la idea de que la cumbre tenía la intención de aliviar lo que se ha convertido en una relación cada vez más tensa."No creo que el propósito fuera particularmente aliviar las tensiones, o que ese fue el resultado. Queremos asegurarnos de que la competencia se administre de manera responsable, que tengamos formas de hacerlo. El presidente ha sido bastante claro que va a participar en esa dura competencia", dijo después el alto funcionario de la administración.A Biden le gusta citar las docenas de horas y miles de millas que alcanzó con Xi cuando ambos se desempeñaban como vicepresidentes de sus países.Pero las cosas han cambiado desde que Biden, como le gusta recordar, estaba cenando con Xi en la meseta tibetana y describía a Estados Unidos con una palabra: "posibilidades".Ahora, las dos economías más grandes del mundo están envueltas en fuertes tensiones en el comercio, la agresión militar y los derechos humanos. Y Biden, quien inició la cumbre virtual del lunes por la noche, se encuentra en un acto de alta tensión con el líder más poderoso de China en décadas.Durante la cumbre, cada hombre relató historias de su tiempo viajando juntos, a veces citando las palabras del otro de esa época, dijo el alto funcionario de la administración.A medida que avanzaban las conversaciones, Biden dijo que esperaba discutir una agenda sustantiva y de amplio alcance."Como dije antes, me parece que nuestra responsabilidad como líderes de China y Estados Unidos es asegurar que la competencia entre nuestros dos países no se convierta en un conflicto, ya sea intencional o involuntario. Simplemente competencia directa", dijo hablando con Xi a través de un traductor."Me parece que tenemos que establecer algunas barreras de sentido común, para ser claros y honestos donde no estamos de acuerdo y trabajar juntos donde nuestros intereses se cruzan", continuó Biden, pidiendo comunicarse "honesta y directamente" sobre una variedad de temas de discusión."Nunca nos vamos preguntándonos qué estará pensando el otro hombre", dijo.Posteriormente, la Casa Blanca dijo que Biden expresó su preocupación por los abusos de los derechos humanos contra la minoría uigur en el oeste de la provincia de Xinjiang y en el Tíbet.Taiwán, que ha sido una fuente de mayor tensión en los últimos meses, fue un tema de extenso debate durante la cumbre. Biden enfatizó la importancia de la política de "Una China" y fue directo en sus preocupaciones sobre el comportamiento chino que amenaza la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Pero no estableció ninguna de las nuevas "barandillas" a las que se hace referencia al comienzo de las conversaciones.Sobre el covid-19, Biden reafirmó la importancia de la transparencia para prevenir futuros brotes de enfermedades, un guiño a la falta de voluntad de China para permitir una investigación internacional sobre los orígenes de la pandemia actual.Y planteó áreas en las que EE. UU. y China pueden cooperar, incluido el cambio climático. Los dos países sorprendieron recientemente a los observadores en las conversaciones climáticas de la COP26 en Escocia con un compromiso conjunto de reducir las emisiones.Después de la especulación de que Xi podría usar la reunión para invitar a Biden a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, los funcionarios dijeron que el tema no surgió.Los funcionarios de la Casa Blanca esperaban que una gran ceremonia de firma en el jardín sur de un nuevo paquete masivo de obras públicas, que tuvo lugar unas horas antes de la cumbre virtual de Biden, ayudaría a señalar el progreso en el principal fundamento de su política exterior: demostrar que las democracias pueden cumplir con más eficacia que autocracias como China. Planeaba detallar el nuevo paquete de infraestructura a Xi.El hecho de que el proyecto de ley se aprobó con la ayuda de algunos republicanos, cumpliendo la promesa de Biden de trabajar a través de las líneas partidistas, ayuda a mantener su promesa de demostrar que las democracias pueden funcionar, según los funcionarios.Sin embargo, entró en las conversaciones en un momento de debilitamiento político. A su partido le fue mal en las elecciones fuera de año este mes en Virginia, y las encuestas continúan mostrando su índice de aprobación en algunos de los niveles más bajos de su presidencia.Eso contrasta fuertemente con Xi, cuya consolidación de poder en China se cimentó la semana pasada cuando el Partido Comunista Chino adoptó una resolución histórica que lo elevó en estatura a sus dos predecesores más poderosos: Mao Zedong y Deng Xiaoping. Los funcionarios dijeron que la mejora del estatus de Xi solo hizo crecer el imperativo de un cara a cara con Biden.Casi todos los temas en los que se centra Biden, a nivel nacional e internacional, tienen un nexo con China. Los problemas de la cadena de suministro que están impulsando la inflación en el país pueden atribuirse en parte a la escasez en las plantas chinas. Combatir el cambio climático requiere la aceptación de Xi, quien ha mostrado cierta voluntad de asociarse con Biden en el tema. La gestión de puntos conflictivos globales como Corea del Norte e Irán implica la coordinación con Beijing.Biden es un fanático de las reuniones en persona y se quejó al principio de su presidencia de que las cumbres virtuales, donde los líderes extranjeros están conectados en pantallas de video, no podían reproducir la química de sentarse cara a cara. Los funcionarios estadounidenses dicen que las reuniones de líder a líder son aún más importantes con Xi, cuyo círculo íntimo se ha vuelto cada vez más pequeño y que ahora ejerce un nivel histórico de poder.Durante el verano, los asistentes tenían la esperanza de organizar una reunión entre los dos hombres al margen de la cumbre del Grupo de los 20 de este año en Roma. Pero Xi no ha salido de China en casi dos años, en parte por preocupaciones por el covid-19. Entonces, Biden se decidió por una cumbre virtual como una forma de avanzar en sus dos conversaciones telefónicas anteriores con Xi."Hay algo diferente en ver a alguien físicamente, en la profundidad de la conversación que puede tener, en comparación con solo en una línea telefónica normal", dijo el funcionario de la administración, describiendo diferentes formas de prepararse para una videoconferencia en comparación con solo una conversación telefónica.