¿Debo llevar mis padres a vivir conmigo?

Hola mis queridos lectores espero que estén bien de salud en unión de sus familiares y amigos. Como siempre doy contestación a sus cartitas de la mejor manera que podría ayudarlos.Recibí una carta de Lupita que está de novia, pronto se va a casar y no sabe que hacer ya que sus padres han vivido toda su vida con ellos y ahora no sabe qué hacer. ¿Piensa si se podría llevar a sus padres con ella a la nueva casa que están preparando para vivir después de la boda y me pregunta que debe hacer?felicitaciones por tu boda luego paso a decirte lo siguiente; sabes que es muy normal que la pareja de recién casados viva sola no solo por privacidad sino por el tiempo que la pareja se toma en hacer ajustes cuando uno comienza a vivir juntos por que no es fácil al principio ya que la pareja se comienza a conocer es decir viven desde que se levantan hasta que se acuestan, La luna de miel es tiempo de ajustarse el uno con el otro y no es tiempo para vivir con los padres. Tus padres tienen que ajustarse a vivir solos, sé que en Greenville no hay un Instituto de Rehabilitación tendría que mudarlos a Spartanburg si quieren.En Spartanburg hay un instituto para ciegos donde los preparan y sigan un proceso de rehabilitación. deberías visitar el instituto con tus padres y puedan aprender su rehabilitación.luego de aprender podrían vivir solos y no necesitarían de nadie. Es impresionante como aprenden a transportarse, aprenden a cocinar, a sus actividades del diario vivir también tienes equipo que los ayudar a sus actividades como relojes que hablan computadoras donde aprenden a escribir el Braille, es decir aprenden de todo con el tiempo no necesitan de tu madre para vivir.Me parece que es lo más indicado para ustedes y sobre todo que tú vas a tener una vida ocupada atendiendo a tu esposo y además que no sería bueno llevártelos a vivir contigo.Lo que te estoy proponiendo es algo práctico y sobre todo que tus padres lo pueden hacen, luego si gustan pueden vivir en la misma cuidad y los verías más a menudo.Buena suerte. Pueden escribirme a Cmsanez177@gmail.com o al periódico Latino, Querida Ceci P.O. Box 522, Mauldin, SC 29662