Debut de Messi imponer récord de audiencia para partido de Ligue 1

El argentino generó su primera marca en el futbol de Francia con solo 24 minutos jugados.Lionel Messi solo tiene 24 minutos jugados con el PSG tras debutar ante Reims y ya impuso su primera marca en la Ligue 1 con un récord de audiencia para un juego de la liga de Francia.De acuerdo a L'Equipe, diario reconocido francés, el juego del Reims vs. PSG donde Messi jugó por primera vez con el París, se estima que 10,5 millones de personas sintonizaron el juego este pasado domingo, pero no es marca.Donde sí se impuso el récord fue en España, el partido rompió la marca del partido francés más visto en la historia, según el medio francés L'Equipe, donde Telecinco e Ibai Llanos tuvieron los derechos de transmisión.Según ha hecho público Kosmos, la empresa audiovisual de Piqué y dueña de los derechos de la Ligue 1 para España de cara a la 2021-22, el canal de Ibai Llanos tuvo una audiencia de 343.000 espectadores y un total de 2 millones de espectadores españoles únicos, mientras que Telecinco la tuvo de más de 2,2 millones de espectadores... de media, quedándose con una cuota del 18,6% del share.El partido del debut de Messi con el PSG y que se acabó convirtiendo en un espectáculo de Mbappé, fue el encuentro más seguido en España en la historia de la Ligue 1. La audiencia total, sumando ambas plataformas, del partido fue de 6.734.000 espectadores.La Ligue 1 recientemente se quedó atrás de la Primeira Liga de Portugal en el ranking de coeficientes de la UEFA, lo que significa que técnicamente ya no se considera una de las cinco principales ligas europeas.