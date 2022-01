Declaran culpable a Elizabeth Holmes

Elizabeth Holmes, la fundadora y exdirectora ejecutiva de la empresa de análisis de sangre Theranos, fue hallada culpable el lunes de cuatro cargos de fraude federal y absuelta de otros cuatro en el juicio contra su compañía, mientras el jurado no logra alcanzar un acuerdo sobre otros tres cargos restantes, tras meses de juicio.Holmes, de 37 años, fue la impulsora de un análisis de sangre modernizado, inventado en 2003, que consistía en un pinchazo barato en el dedo que ofrecería resultados completos para una serie de problemas médicos. En 2015, sin embargo, un informó que los dispositivos de Theranos eran inexactos, lo que implicó el inicio de la caída de la empresa.Aún no está claro cuándo se dará a conocer la condena –enfrentaba hasta 20 años de prisión– por los cargos de los que fue declarada culpable el lunes, ni cuánto tiempo podría tomar llegar a una decisión sobre los restantes.En 2003, Holmes, que entonces tenía 19 años, siguió los contornos de un camino trillado hacia el estrellato de las empresas de Silicon Valley, abandonando Stanford para dedicarse a una idea singular: revolucionar los análisis de sangre realizando una rápida batería de pruebas con un solo pinchazo en el dedo.En lugar de recaudar fondos de los habituales grupos de capital riesgo de la Costa Oeste –que exigían la publicación de estudios revisados por pares que demostraran que su biotecnología funcionaba– Holmes recaudó más de 700 millones de dólares de inversores privados y fondos de cobertura de la Costa Este, lo que supuso una valoración de la empresa de 9,000 millones de dólares, y una fortuna para ella de unos 4,500 millones de dólares, lo que la convirtió en la mujer multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma.Holmes dijo a los inversores que la empresa estaba en camino de obtener 100 millones de dólares de ingresos en 2014, pero en realidad solo generaba unos 100,000 dólares.La empresa creó una impresionante lista de dignatarios y asesores militares en su consejo de Administración, entre ellos el exsecretario de Defensa James Mattis y el exsecretario de Estado Henry Kissinger. El magnate editorial Rupert Murdoch, el multimillonario mexicano Carlos Slim y la exsecretaria de Educación Betsy DeVos estaban entre su grupo de inversores.Pero la tecnología tenía problemas, que los profesionales médicos y una serie de artículos de investigación publicados sacaron a la luz en 2015 y 2016. El reportero John Carreyrou publicó la noticia de que, aunque la empresa afirmaba que sus máquinas de análisis de sangre podían realizar más de 1,000 pruebas de diagnóstico distintas, su tecnología clave solo podía realizar una prueba de pinchazo en el dedo. El escepticismo también aumentó entre la comunidad médica.Todo terminó en junio de 2018, cuando la compañía fue acusada de fraude por la Comisión de Valores y Bolsa y de fraude electrónico y conspiración por el fiscal de Estados Unidos para el norte de California.Holmes se enfrentaba inicialmente a 12 cargos de fraude, pero uno de ellos fue desestimado a principios del juicio, debido a un error de los anteriores fiscales. Holmes se enfrenta potencialmente a 20 años de cárcel, multas y posibles devoluciones a los inversores defraudados.Los fiscales federales han dicho que Holmes engañó con intención a los inversores para que apoyaran un producto que ella sabía que era defectuoso, sobre todo cuando Theranos empezó a tambalearse por la quiebra."Este es un caso sobre fraude, sobre mentir y engañar para conseguir dinero", dijo el fiscal adjunto Robert Leach en los argumentos iniciales.Durante su testimonio, Holmes dijo a los fiscales de manera repetida que creía que las declaraciones que daba los inversores eran genuinamente ciertas.Leach, entonces, preguntó: "En ese momento, ¿no le preocupaba que las personas se llevaran una impresión inexacta?"."No me preocupaba", dijo Holmes.