Declarar impuestos y su estatus migratorio

¿Podemos declarar nuestros impuestos como “casados con declaraciones separadas” sin acarrear consecuencias negativas de inmigración?Yo soy residente legal permanente (“Green Card holder”) basado en la unión a un ciudadano de los EE.UU. y aún sigo en estatus provisional.Según el contador nuestra deuda de impuestos sería mucho menor si declaráramos por separado. ¿Habría algún problema si declarara por la cesación del estatus condicional o la naturalización?La declaración de impuestos por separado no pone en riesgo futuras actualizaciones de su estatus migratorio. Más bien el hecho de que esto les ahorrará mucho dinero es una muy buena justificación para declarar.Recuerde que el contador debe realizar una evaluación por escrito y archivarlo con sus documentos migratorios.Las autoridades de inmigración examinarán con detenimiento la existencia de un matrimonio de buena fé (“bona fide”). Por lo tanto, debe de estar preparado para demostrar queusted y su cónyuge viven juntos en la actualidad, y así ha sido desde que contrajeron nupcias. Esto es mucho más relevante que su condición fiscal. Siempre consulte con un abogado de inmigración.Muchos trabajadores indocumentados piensan que no tienen que pagar impuestos si se les pagó en efectivo, pero no es así. De igual forma, muchos empleadores no deducen impuestos de los ingresos de los trabajadores, pero éstos sean documentados o no, tienen que pagar impuestos.Quienes deben dinero al gobierno pueden pedir un acuerdo de pagos si no pueden pagar todos los impuestos de inmediato. Este acuerdo permite pagar la deuda en un cierto período de tiempo. Sin embargo, el interés sobre la deuda tiene que pagarse durante el período de cuotas.Los indocumentados deben recibir asesoría y servicio de preparación de impuestos por individuos u organizaciones calificadas y entender el contenido de la declaración, dado que firmar la declaración significa que se está de acuerdo con el contenido.