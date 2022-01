Declarar sus impuestos con tiempo suficiente puede protegerle de fraudes

Aunque muchos estadounidenses no quieran pensar en sus impuestos hasta que se acerque la fecha límite para declararlos en la primavera, tiene sentido prepararse desde ya.Declarar temprano le protege de fraudes, asegura Kelley Long, planificadora financiera certificada, contadora pública y miembro de Defensores de la Educación financiera del Consumidor del Instituto Estadounidense de Contadores Públicos.Si alguien le robó la identidad y presenta una declaración de impuestos para obtener un reembolso bajo su nombre, usted tendrá problemas al enviar su papeleo, explicó.Entonces será su responsabilidad probar al Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) que la declaración es fraudulenta y brindar la información correcta. La agencia deberá investigar, lo que retrasará su pago.“No debe preocuparse por ese paso extra que requerirá demostrar que alguien robó su identidad”, aseguró Long.Muchos estadounidenses esperan con ansias el reembolso de sus impuestos, que podría ser la mayor cantidad de dinero que vean en el año.La forma más rápida de obtenerlo es presentar su declaración lo más pronto posible, indicó Elaine Maag, investigadora principal del Centro de Políticas Tributarias Urban-Brookings.“No hay ningún beneficio en esperar”, afirmó.En caso que deba dinero, declarar temprano también le permitirá realizar pagos al IRS antes de la fecha límite en abril. Si no cumple con el plazo establecido podría ser sujeto a multas, advirtió Anjali Jariwala, planificadora financiera certificada, contadora pública y fundadora de FIT Advisors en la ciudad de Torrance, California.Además le da tiempo para ajustar sus retenciones y que no reciba una factura de impuestos que le sorprenda en el futuro.“La gente realmente odia escribir grandes cheques al IRS al final de cada año”, apuntó.Claro, muchos estadounidenses no tendrán el papeleo que necesitan para presentar sus declaraciones al final de enero. Sin embargo, deben empezar a reunir los documentos que puedan desde ahora y decidir si requerirán ayuda profesional.Debido a la pandemia, este año puede volver a ser complicado para contribuyentes como algunasfamilias que recibieron el crédito fiscal por hijos y deben conciliar los pagos para obtener la segunda mitad del beneficio.Aquellos con bajos ingresos pueden ser elegibles también para el crédito tributario por ingreso del trabajo y otras prestaciones.Los expertos recomiendan empezar por revisar sus impuestos del 2020. Eso le dará una idea de qué presentó el año anterior, lo que será un buen punto de partida.Si es un trabajador independiente, freelance o si tiene un empleo secundario usualmente necesita recoger cualquier forma W-2 o 1099 del año que pasó.Quienes tengan un periodo de desempleo en 2021 deben buscar la forma 1099-G que el departamento de desempleo de su estado les enviará.También necesitan prepararse para pagar impuestos pues, a diferencia del 2020, no habrá exenciones fiscales este año para las personas que obtuvieron beneficios por desempleo.Si su familia cobró el pago por hijos, busque la carta 6419 del IRS. Quienes recibieron cheques de estímulo en 2021 también deben encontrar la comunicación 6475, que la agencia enviará a finales de enero.Si no le llegó su cheque en 2021 es posible que aún pueda reclamarlo al presentar sus impuestos. Si ahora es elegible por un cambio en su ingreso, o tradicionalmente no declara, puede obtener el dinero reclamando el crédito de recuperación por reembolso.