Definida la postemporada de Grandes Ligas, así se jugarán los Playoffs de MLB

La temporada regular llegó a su fin y los campeones Dodgers están en ronda de comodines.Se fueron un total de 162 juegos por equipo en la temporada de Grandes Ligas y este martes se abrirán los Playoffs de MLB en busca de un nuevo campeón o si Los Angeles Dodgers pueden repetir el título del año pasado.El mejor equipo de La Gran Carpa fue San Francisco Giants con marca de 107-55 que se llevó el banderín de la División Oeste de la Liga Nacional por encima de los Dodgers que tendrán que comenzar su aventura en playoffs desde la ronda de comodines a pesar de un 106-56 de registro.En la Liga America el clásico espera por un vibrante New York Yankees en contra de Boston Red Sox en Fenway Park, para que el que gane sea el rival de Tampa Bay Rays, equipo con mejor récord con 100-62.El resto de los clasificados son los siguientes, en la Liga Nacional avanzaron Atlanta Braves y Milwaukee Brewers como campeones divisionales, así como St. Louis Cardinals que jugará ante Dodgers en la ronda de comodines, el ganador irá ante Giants.En la Liga Americana, Chicago White Sox y Houston Astros se llevaron sus divisiones y serán rivales en las Series Divisionales que están programadas para comenzar el próximo 7 de octubre.Martes 5 de octubreYankees en Red SoxMiércoles 6 de octubreCardinals en Dodgers7-13 de octubreYankees/Red Sox vs. RaysWhite Sox vs. Astros8-14 de octubreCardinals/Dodgers vs. GiantsBraves vs. Brewers15-23 de octubre16-24 de octubre26 de octubre al 3 de noviembre.