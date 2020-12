Definidos los duelos de la Liguilla Mexicana

Tras los partidos de repechaje que se jugaron este pasado fin de semana por fin quedó conformada la Liguilla del Guard1anes 20202 de la Liga MX y resalta que habrá clásico nacional.El Pachuca, dirigido por el uruguayo Paulo Pezzolano, venció el sábado 0-3 al Santos Laguna.Las Chivas de Guadalajara derrotaron el sábado 1-0 al Necaxa.Con goles de Gignac, los Tigres de la UANL se llevaron el triunfo 2-1 sobre el Toluca.El último equipo en conseguir su boleto dorado a la fiesta grande, fue Puebla que se metió a Monterrey a ganarle a los los Rayados, les remontaron un 2-0 para llevar el partido a penales y ahí ganarles.Ya con los ocho equipos clasificados los encuentros que viviremos serán, León vs. Puebla, Pumas vs. Pachuca, América vs. Chivas, Cruz Azul vs. Tigres.Casi una década tuvo que pasar para que América, Chivas, Pumas y Cruz Azul, los cuatro grandes calificaran simultáneamente, ya que en 2011 fue la última oportunidad. América, Chivas, Pumas y Cruz Azul, juntos de nuevo en la Fiesta Grande del futbol mexicano.Tuvieron que pasar 18 torneos (Clausura 2011, tomando en cuenta el suspendido Apertura 2020) para que los Cuatro Grandes del balompié nacional se reencontraran en la Liguilla, situación que inevitablemente enfrentará a un par de ellos de inmediato en los Cuartos de Final, por lo que habrá al menos uno en las Semifinales.Fueron las Chivas el último equipo en conseguir su boleto vía Repechaje, rompiendo una racha de tres años sin llegar a la Fase Final. Otro que tuvo una sequía de Liguillas fue la Máquina, de 2013 a 2017. Las Águilas son el equipo que en más ocasiones ha estado en la Fiesta Grande los últimos años, peleando por el campeonato semestre con semestre.Pumas podría encontrar en la cábala su primer campeonato desde el ya mencionado Clausura 2011, pues fue justamente en aquel torneo que Universidad Nacional se coronó por última ocasión estando los acérrimos rivales entre los ocho finales.Desde que se cambió el formato de competencia a torneos cortos, solamente en cuatro ocasiones se han podido clasificar los cuatro grandes en una misma Liguilla; la primera de ellas fue en el Apertura 2002, luego en el Apertura 2006 con Chivas como campeón, seguido del Apertura 2007 y por último en ya mencionado Clausura 2011, que fue para los felinos.