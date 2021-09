Demandan a doctor de Texas que violó la restrictiva ley que prohíbe el aborto a las seis semanas

Un hombre de Arkansas presentó el lunes lo que se considera la primera demanda en contra de un proveedor de abortos bajo la recién aprobada ley SB8: acusa a Alan Braid, un doctor de Texas que admitió públicamente haber realizado un procedimiento que es ilegal bajo la nueva legislación estatal.Una demanda que puede poner a prueba qué tan constitucional es la recién aprobada ley que restringe el aborto en Texas (tan pronto como a las seis semanas) fue presentada el lunes contra un doctor que admitió públicamente haber realizado un procedimiento considerado ilegal bajo la nueva legislación.Oscar Stilley, un exabogado que fue condenado por evasión de impuestos federales en 2009, demandó al doctor Alan Braid, un médico texano que provee servicios de salud reproductiva –que incluyen abortos– en la ciudad de San Antonio, y que escribió un artículo de opinión que fue publicado el pasado sábado, titulado: "Por qué violé la extrema prohibición del aborto en Texas".En esa nota Braid explica que le realizó un aborto a una mujer, que aunque todavía estaba en el primer trimestre del embarazo, ya sobrepasaba el límite impuesto por el estado hace pocos días: apenas a las seis semanas, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.Actué porque tenía el deber de proveer cuidados para esta paciente, como hago con todos los pacientes, porque ella tiene un derecho fundamental de recibir este tipo de servicio de salud", escribió."Entiendo perfectamente que puede haber consecuencias legales, pero quería asegurarme de que Texas no se saliera con la suya en el intento de evitar que se pusiera a prueba esta ley descaradamente inconstitucional", dijo Braid.¿Quién es el demandante?Stilley fue condenado en 2009 por un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos y dos cargos de conspiración fiscal. Fue sentenciado a 15 años de prisión y actualmente se encuentra terminando una sentencia de confinamiento domiciliario.En la demanda, se refiere a sí mismo como un exabogado "inhabilitado y deshonrado" y califica los cargos por los que fue condenado como "completamente fraudulentos".Este lunes, dos días después de la publicación del artículo, llamó a la oficina de Braid y preguntó "si se arrepentía de su ideología y sus actos", pero "no pudo concretar ningún acuerdo pese a esfuerzos respetuosos", según se lee en el texto.Stilley, quien se representa a sí mismo en la demanda, solicita al tribunal de distrito del condado de Bexar que Braid le pague 100,000 dólares o al menos los $10,000 que son requeridos como monto mínimo por la ley SB8.El expediente judicial aún no incluía a un abogado en representación del demandado, pero el mismo sábado tras la publicación del artículo, el Centro de Derechos Reproductivos emitió un comunicado en el que se comprometía a defenderlo de demandas."El Dr. Braid se ha enfrentado con valentía a esta ley descaradamente inconstitucional. Estamos listos para defenderlo", aseguró Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del centro. "Por más de dos semanas los texanos se han enfrentado a esta inconcebible ley, que ha afectado de forma desproporcionada a las minorías que ya enfrentan barreras de acceso a la salud. Ya es hora de que un tribunal intervenga y la bloquee".