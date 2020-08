Demandan para poner fin a entrevistas de deportación en persona

Demandan para poner fin a audiencias de deportación en persona

Alegan que audiencias en persona ponen en peligro a inmigrantes, abogados y a todo el personal de la corte.

El temor al contagio por el COVID-19, que ha cobrado miles de vidas, llevó al capítulo de Nueva Jersey de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (NJ-AILA) a radicar una demanda en el tribunal federal en la ciudad de Newark contra el Gobierno estadounidense porque alegan que esas audiencias son ilegales, en una acción que consideran “caprichosa y arbitraria”, según la demanda.El grupo de abogados de inmigración de Nueva Jersey considera que las audiencias en persona ponen en peligro su salud y la de sus clientes.Los abogados están pidiendo a la corte federal, también en Newark, que esas audiencias de deportaciónse realicen por videoconferencia, como ocurre con otras cortes en el estado de Nueva Jersey.dijo el abogado peruano César Estela, miembro de NJ-AILA.“Los fiscales de inmigración se presentan por vídeo porque les da miedo ir al edificio (donde está la corte) a enfermarse. El edificio tiene una puerta inmensa de entrada y ahí se aglomeran 100 o 200 personas cada hora para entrar, los elevadores son pequeños y no están ventilados, las salas de la corte son bien pequeñas. Algunos jueces no se están presentando tampoco”, argumentó el abogado Estela.Estela comentó que la alternativa que tienen los abogados para no presentarse a corte es que se realice la audiencia por teléfono, pero, afirmó, “el Gobierno exige que el inmigrante firme un documento renunciando a algunos derechos, entre ellos el de objetar la evidencia que se presente en su contra, “y eso es absurdo, deja de ser una corte”.La Administración Trump deberá responder el 3 de septiembre ante un juez federal sobre por qué exige las audiencias en persona y presentar sus argumentos.