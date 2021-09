Demócratas buscarán alternativas para legalizar indocumentados

Tras revés de la asesora legal del Senado

,

Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, aseguró que intentarán "otros medios para darle estatus legal a los indocumentados”. Los republicanos celebraron el informe de la 'parlamentarian' que recomienda excluir del paquete de reconciliación el camino a la residencia para millones de inmigrantes en situación irregular.La principal asesora del Congreso asestó el domingo un duro revés al plan de los demócratas de incluir en el paquete presupuestario por 3.5 billones de dólares la legalización de unos ocho millones de inmigrantes indocumentados, una de las iniciativas de la administración del presidente Joe Biden.La abogada Elizabeth MacDonough señaló que la recomendación de incluir una vía hacia la residencia legal permanente (LPR) de dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales “es una prueba más de que los cambios de política de esta propuesta superan con creces el impacto presupuestario que se le ha asignado” y por lo tanto “no es apropiado para su inclusión en la reconciliación”.Entre otras objeciones, MacDonough apunta en un memo de tres páginas que ajuste de estatus solicitado “aumentará el déficit en $140,000 millones durante 10 años como resultado de la red de seguridad social y programas de beneficios a los que los residentes legales permanentes que serían legalizados tendrían derecho”.El dictamen de la llamada 'parlamentarian' ha sido decepcionante para los demócratas que aspiraban a darle curso a la iniciativa mediante el mecanismo de la reconciliación en la Cámara Alta con una votación de mayoría simple, al romper el empate a 50 con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, actuando como jefa del Senado.Para avanzar con ese esquema, sin embargo, se requería la aprobación o visto bueno de MacDonough y ahora tendrán que buscar otras opciones para continuar con el objetivo de legalizar a la mayoría de los inmigrantes indocumentados que viven en el país.La oficina del líder del Senado, Charles Schumeradelantó que continuarán insistiendo en ese esfuerzo.“Vamos a buscar otras alternativas. La decisión de la 'parlamentarian' no recomendó el camino a la residencia legal permanente, pero nosotros seguiremos buscando el camino a la ciudadanía”, agregó. "No nos detendremos”, añadió la oficina de Schumer.El senador Bob Menéndez dijo en un comunicado que los congresistas demócratas tienen "la intención de continuar trabajando hasta que logremos persuadir a la parlamentarian"."Es posible que hayamos perdido una batalla, pero seguiremos luchando hasta que nuestros inmigrantes indocumentados reciban la oportunidad que merecen de compartir completamente el sueño americano. Seguiré trabajando hasta que sus lágrimas de miedo se conviertan en lágrimas de felicidad”, agregó Menéndez.El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, de Illinois, y el senador Alex Padilla, de California, presidente del Subcomité Judicial de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza, expresaron en otro comunicado una decepción similar, aludiendo también que plantearán una alternativa ante el rechazo de la asesora del Senado."Estamos profundamente decepcionados por la decisión de la 'parlamentarian', pero la lucha por la reforma migratoria continuará. Los demócratas del Senado han preparado propuestas alternativas para que la 'parlamentarian' las considere en los próximos días", indicaron Durbin y Padilla.Un portavoz de la Casa Blanca dijo: "El presidente ha dejado muy claro que apoya los esfuerzos del Congreso para incluir una vía a la ciudadanía en el paquete de reconciliación"."La decisión de la parlamentaria es profundamente decepcionante, pero esperamos plenamente que nuestros socios en el Senado vuelvan con propuestas alternativas relacionadas con la inmigración para que la parlamentaria las considere", dijo el portavoz de la Casa Blanca.La decisión se dio a conocer después de una reunión la semana pasada en la que estuvieron presentes congresistas de los dos partidos. Ahí los demócratas argumentaron que el plan era legalizar a entre 6 y 8 millones de indocumentados que están en el país, muchos de los cuales son trabajadores esenciales que han sido cruciales durante la pandemia.Los demócratas mencionaron que la legalización de 8 millones de inmigrantes indocumentados tendrá un impacto fiscal de $139,000 millones en los próximos 10 años.Republicanos celebranLos senadores republicanos argumentaron a MacDonough que la reforma de la inmigración planteada por los demócratas estaba fuera de las líneas de lo que podría aprobarse bajo el mecanismo de la reconciliación."La inmigración está fuera de los límites de lo que debería incluirse", dijo el senador John Thune, el segundo republicano del Senado.El senador Lindsey Graham, el principal republicano en la Comisión de Presupuesto, elogió la decisión de MacDonough y argumentó que el estatus legal no debería proporcionarse sin reformas migratorias más amplias."La orientación de la 'parlamentarian' refuerza las tradiciones de larga data del Senado de que los cambios políticos importantes deben hacerse en colaboración y no a través del proceso de reconciliación. Esta decisión refuerza el hecho de que el Senado es realmente diferente a la Cámara", dijo en un comunicado el domingo.Coincidiendo con Thune, Graham manifestó en un tuit su satisfacción porque la 'parlamentarian' "haya orientado al Senado en el sentido de que la concesión de un estatus legal a los inmigrantes ilegales no es un uso adecuado del proceso de conciliación".Micht McConnell, líder de la minoría en el Senado, también celebró el dictamen de la 'parlamentarian'. "Los líderes demócratas se negaron a resistir a su base progresista y a defender el estado de derecho, a pesar de que nuestra frontera nunca ha sido menos segura", dijo.McConnell subrayó que incluir las disposiciones relacionadas con inmigración en el proyecto presupuestario era "inapropiado y me alegro de que haya fracasado".Organizaciones piden no abandonar la peleaOrganizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes también reaccionaron a la decisión de MacDonough. “Tanto Schumer como la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California) y presidente Biden y la vicepresidenta Harris tienen todo el poder para hacer lo correcto y brindar un camino hacia la ciudadanía para millones de personas” sin estatus legal de permanencia en el país, dijo Greisa Martinez Rosas, directora Ejecutiva de United We Dream Action.“Los demócratas en el Congreso deben cumplir sus promesas al pueblo. El liderazgo consiste en tomar decisiones audaces en momentos de gran necesidad. Necesitamos que los demócratas sean valientes como los cientos de miles de miembros de United We Dream Action y nuestros aliados", agregó.Todd Schulte, presidente de la organización FWD.us, declaró: "Anticipamos que este sería un proceso de varios pasos con múltiples mordidas a la manzana". "Seguimos confiando en que la posibilidad de ajustar el estatus de las personas será aprobada a través del proceso de reconciliación, dado el claro y sustancial impacto presupuestario y económico".A su vez, Abel Núñez, director del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), dijo que estaba “decepcionado” por la decisión de la 'parlamentarian' y agrego que “sabíamos que era una tarea difícil”.“Ahora le toca al liderazgo demócrata y a la Casa Blanca de Biden ver cómo van a solucionar esto. Todo se ha puesto cuesta arriba, la legalización de millones de personas que trabajan para sacar adelante a nuestro país. Hay que seguir trabajando”, indicó.Kerri Talbot, subdirectora del Centro de Inmigración, dijo que los defensores de la inmigración no se rendirán."Este no es el final del proceso", dijo en un comunicado. "Como hemos dicho antes, esto no es algo único. Siempre hemos sabido que esto sería un ir y venir en el que tendríamos que presentar varias opciones. Lo que sabemos es cierto: Un camino hacia la residencia permanente y la ciudadanía tiene un impacto presupuestario significativo, un gran apoyo bipartidista y -sobre todo- es fundamental para la recuperación de Estados Unidos".