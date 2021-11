Demócratas en la Cámara de Representantes incluyen de nuevo la licencia familiar pagada al paquete de Biden

De acuerdo con diversos medios, se espera que la disposición de licencia familiar incluya cuatro semanas de permiso remunerado por parto, recuperación de una enfermedad grave o cuidado de miembros de la familia.Los demócratas de la Cámara de Representantes incluyeron el miércoles licencia familiar y médica pagada en el proyecto de ley ambiental y de servicios sociales de $1.75 billones, reviviendo algunos elementos clave de la agenda del presidente Joe Biden que habían encontrado la resistencia del senador Joe Manchin y se pensaba que había sido eliminada del paquete.Se espera que la disposición de licencia familiar incluya cuatro semanas de licencia pagada por parto, recuperación de una enfermedad grave o cuidado de miembros de la familia, según publicó la agencia AP citando a tres personas familiarizadas con la legislación que solicitaron el anonimato para discutirla.El Comité de Reglas de la Cámara se reunió el miércoles por la tarde para considerar el texto actualizado del ahora extenso paquete de 2,135 páginas, un paso crucial antes de las votaciones iniciales de la Cámara que son posibles tan pronto como el jueves.Biden había abandonado a regañadientes una propuesta de licencia pagada reducida del marco de la Casa Blanca la semana pasada después de que Manchin se resistiera al costo. Pero los demócratas que han presionado por un programa de vacaciones pagadas como una prioridad demócrata durante décadas continuaron presionándolo, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el miércoles que sería parte del paquete masivo de la Cámara.Es "una política que finalmente les dará a los trabajadores y sus familias la tranquilidad de saber que cuando ocurre un desastre, pueden confiar en una licencia pagada para evitar una crisis total", dijo el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Richard Neal, en un comunicado. Dijo que se pagará en su totalidad con compensaciones de ingresos en otros lugares.Tanto la licencia familiar remunerada como los cambios en la ley de inmigración han atraído la resistencia de Manchin, cuyo apoyo sigue siendo crucial en el Senado 50-50, donde Biden no tiene votos de sobra. El proyecto de ley general se enfrenta a la oposición unida de los republicanos.Pelosi, en una carta a sus colegas el miércoles, reconoció la oposición al enfoque de la Cámara de un solo senador, una referencia a Manchin. Pero la estrategia de Pelosi ahora parece tener la intención de aprobar el proyecto de ley más sólido posible en su cámara y luego dejar que Manchin, Sinema u otros ajusten o eliminen las partes que no aceptarán en el Senado."Debemos esforzarnos por encontrar un terreno común en la legislación", dijo Pelosi en una carta a sus colegas.Manchin cree que los demócratas necesitan tomarse más tiempo en las negociaciones y criticó el anuncio de la licencia pagada, sugiriendo que podría hacerse por separado del paquete de Biden o "de manera bipartidista".Manchin, en respuesta al anuncio, dijo que todavía se opone a la propuesta de licencia pagada: "Eso es un desafío, en gran medida un desafío. Y ellos saben cómo me siento al respecto", dijo a los periodistas.Plan de Biden, prioridad tras derrota electoral en VirginiaLa oleada de adiciones de última hora, además de un plan para incluir precios más bajos de medicamentos recetados de Medicare, cambios en la ley de inmigración y una exención de impuestos estatales y locales, se produce después de los sombríos resultados electorales durante la noche en Virginia, donde los votantes eligieron a un recién llegado político republicano, Glenn. Youngkin, por encima del veterano demócrata Terry McAuliffe para gobernador.Eso equivalió a una advertencia para los demócratas de que su control del poder podría estar en peligro en las elecciones intermedias del próximo año.La mayoría de los votantes en Virginia dijeron que las prolongadas negociaciones en Washington sobre la agenda de gobierno de Biden fueron un factor importante en su voto, por lo que la culpa fluía hacia el Capitolio, ya que los demócratas han pasado meses discutiendo sobre los detalles del paquete."Tenemos que producir", dijo el senador demócrata Tim Kaine de Virginia a los periodistas en el Capitolio. "Tenemos que obtener resultados para las personas".Desde la Casa Blanca, Biden estuvo de acuerdo: "Lo que sí sé es que la gente quiere que hagamos las cosas".Biden dijo: "Continúo presionando mucho para que el Partido Demócrata avance y apruebe mi proyecto de ley de infraestructura y mi proyecto de ley 'Reconstruir mejor'".