Denuncian el primer caso de acoso sexual en el metaverso de Facebook

Un usuario aseguró que su avatar fue manoseado por un extraño en Horizon Worlds, un videojuego de realidad virtual. ¿Qué es el ciberacoso y qué hacer cuando se presenta?

Hacia finales de octubre, Facebook hizo varios anuncios importantes. Uno de estos fue la adopción de ‘Meta’ como el nombre de la marca que agrupará a todo su ecosistema tecnológico (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp y Oculus). A renglón seguido habló de su apuesta por el ‘metaverso’, que es un espacio en el que podremos convivir gracias a la realidad virtual.Ejemplo de esto es, un videojuego (que de momento solo está disponible en Estados Unidos y Canadá) en el que cada usuario puede crear un avatar e interactuar con el mundo que lo rodea, como puede ser la construcción y decoración de espacios, además de hablar con otros usuarios.Este insipiente universo ya se registra el primer caso de acoso sexual, el que denuncia un usuario cuyo avatar fue manoseado por el avatar de un extraño.En entrevista con The Verge, el vicepresidente de Horizon, Vivek Sharma detalló que “el acoso sexual no es una broma en Internet, pero estar en la realidad virtual agrega otra capa que hace que el evento sea más intenso”.Por su parte, Sharma rechazó este incidente y aseguró que, una vez analizado, se determinó que la versión beta no utilizó funciones de seguridad, como la capacidad de bloquear a alguien para que no vuelva a interactuar con un usuario. Aunque el evento fue desafortunado, sirvió para que la plataforma (que se encuentra en fase de desarrollo) realice los ajustes necesarios para mitigar su repetición.Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el ciberacoso es un comportamiento repetitivo que, en espacios digitales, busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas.Detalla que este no solo se enmarca en el ámbito sexual, sino que también se puede manifestar con la difusión de mentiras o publicación de fotografías vergonzosas en las redes sociales; el envío de mensajes hirientes o amenazas a través de este tipo de plataformas.Unicef también advierte que el ciberacoso puede traer consecuencias negativas para las víctimas, como que se sientan preocupadas, avergonzadas, estúpidas y enfadadas; que pierdan interés por lo que les apasiona; que se sientan cansadas por las afectaciones en el sueño, o que sufran de dolores de estómago y de cabeza.Lo que se recomienda es buscar ayuda en alguien de confianza. Para el caso de los menores de edad pueden ser sus padres, o profesores de escuela.En caso de que la persona no sienta que tiene a alguien de confianza, también puede pedir ayuda en la línea de atención de emergencia, para que puedan atender el caso y, de ser necesario, ponerlo en contacto con un profesional.Como ya lo mencionaba Sharma, es importante hacer uso de la herramienta de bloqueo para detener al acosador, además de informar sobre su comportamiento a la plataforma.Si lo considera conveniente, también se recomienda reunir pruebas, como capturas de pantalla, para denunciar ante las autoridades lo que está ocurriendo. Si la víctima cree que se encuentra en peligro inminente, es importante que se comunique con la policía o con los servicios de emergencia.