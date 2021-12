Derek Chauvin se declara culpable de violar los derechos civiles de George Floyd antes de matarlo

El exagente de policía Derek Chauvin se declaró culpable el miércoles de los cargos federales que pesan en su contra por violar los derechos civiles de George Floyd, el hombre negro al que asfixió con su rodilla en mayo de 2020 en Minneapolis, Minnesota.Esto permitirá a Chauvin, que era policía en Minneapolis, evitar otro juicio mayor, tras haber sido condenado este año por un jurado estatal por el asesinato de Floyd.Chauvin, de 45 años, presentó la nueva declaración durante una audiencia en St. Paul, Minnesota, tres meses después de declararse por primera vez no culpable de privar a Floyd de sus derechos cuando se arrodilló aplastando su cuello durante 9 minutos y medio tras arrestarlo.Los fiscales federales dijeron a Paul Magnuson, juez del distrito, que Chauvin aceptó declararse culpable en haber aplicado una fuerza excesiva contra Floyd. Chauvin también reconoció su culpabilidad en una acusación federal separada en la que supuestamente privó a un niño de 14 años de sus derechos civiles durante un encuentro en septiembre de 2017.Chauvin inicialmente no se reconoció culpable de ese caso en septiembre.Chauvin permanece en prisión con una sentencia de 22 años y medio por el caso estatal, un resultado poco común y uno de los períodos más largos impuestos a un oficial de policía por un asesinato en el cumplimiento del deber.Haber reconocido la responsabilidad en su caso federal puede ayudar a Chauvin en conseguir una sentencia reducida. Sin ese acuerdo de culpabilidad, dijo Magnuson, se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua.El miércoles, los fiscales federales pidieron que Chauvin fuera condenado a entre 20 y 25 años de prisión federal, con cinco años de libertad condicional supervisada, y aceptando no volver a trabajar como policía.Su sentencia federal se cumpliría con su sentencia estatal.