Desalojos por falta de pago:

Los más afectados viven en puntos clave de infección de coronavirus, según estudio

Activistas y políticos han pedido que se extienda la moratoria, ya que de no hacerlo se pueden incrementar los casos de coronavirus, especialmente, de la variante Delta, la cual se propaga con velocidadLos Centros para el Control de Enfermedades (CDC) no han extendido la orden de protección de desalojo para inquilinos, por lo que a partir de este sábado 31 de julio, miles de estadounidenses pueden quedar desprotegidos y quedar a su suerte a pesar de que la pandemia de la Covid-19 sigue presente y causando estragos.Los CDC habían extendido la moratoria de desalojo debido a la pandemia y su impacto económico, así como también a la salud de los estadounidenses pensando en que a estas fechas millones de personas ya podrían tener un empleo y la vacunación a nivel nacional avanzara de forma más sólida. Pero no los hechos dicen otra cosa.Estados Unidos enfrenta una oleada de casos de Covid-19, situación que ha hecho que diversas organizaciones enciendan las alarmas, ya que se puede venir una cascada de desalojos, lo que repercutiría en que los afectados sean vulnerables a la nueva variante Delta del virus que poco a poco se ha propagado por todo el país.Lo anterior ha sido avalado por un análisis que muestra que millones de personas que se encuentran en constante riesgo debido a que viven en puntos donde la variante Delta está aumentando rápidamente. Por tal motivo, la presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, Diane Yentel instó al Congreso a extender la moratoria.Yentel expuso que “la variante Delta que ha surgido por las bajas tasas de vacunación en comunidades con altas solicitudes de desalojo y la lenta distribución de la asistencia para el alquiler”, la activista sostuvo que esta situación hace que se deba ponderar una extensión del mandato. Delta está poniendo nervioso a autoridades locales, así como también a muchos ciudadanos.Paul Williams, investigador de políticas de vivienda y miembro del Instituto de la Familia Jain, expuso que en caso de que no se extienda la moratoria, “dejar a la gente en la calle, probablemente, no tendrá buenos efectos en las tasas de transmisión del coronavirus en las comunidades donde se dé este fenómeno de forma generalizada”.De acuerdo con los expertos, una de las razones por las cuales se pudo contener el virus en algunos lugares tuvo que ver con que los estadounidenses tuvieron dónde resguardarse, pero a tres días de que la moratoria expire la situación puede ser más complicada de lo que se cree. Por ello, los activistas no sólo han alzado la voz, también lo han hecho algunos políticos.Alexandria Ocasio-Cortez, legisladora demócrata instó de forma pública al presidente Joe Biden a que dé la orden ejecutiva para evitar que se den los desalojos masivos en un lapso de dos meses, por lo que la representante expuso que se debe “proteger a los vulnerables y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar una crisis”.