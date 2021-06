Desalojos por impago de renta

El Gobierno extiende un mes más la moratoria

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) han extendido un mes más, hasta el final de julio, la prohibición de desalojar de sus viviendas a las personas que no pueden pagar la renta de alquiler debido a la crisis económica derivada dela pandemia de coronavirus.La moratoria iba a concluir este 30 de junio y ahora se amplía hasta el 31 de julio, pero la directora de los CDC, Rochelle Walensky, ha advertido que, en principio, ésta será la última extensión.La Casa Blanca había reconocido el miércoles que la protección de emergencia contra la pandemia tendrá que terminar en algún momento. Su portavoz, Jen Psaki, afirmó, refiriéndose también a la moratoria de desalojos para aquellos que no pueden pagar la hipoteca, que estos alivios "siempre tuvieron la intención de ser temporales".Más de 10 millones de personas en Estados Unidos están atrasadas ​​en los pagos de alquiler o de hipoteca y más de cinco millones afirman estar en riesgo de desalojo o ejecución hipotecaria, según una encuesta de la Oficina del Censo.El paquete de estímulo económico contra la crisis aprobado a principios de marzo por el Congreso proporcionó unos 21,500 millones de dólares en ayudas de emergencia para el alquiler.Ya antes había sido extendida la moratoria. Biden lo había hecho en enero, poco después de asumir el cargo, hasta finales de marzo, y posteriormente alargó hasta julio la que afecta a las ejecuciones hipotecarias por impago. Las primeras prohibiciones fueron implementadas en septiembre de 2020.Los funcionarios de salud pública de los CDC han argumentado que estos alivios han sido necesarios para ayudar a detener la propagación de la pandemia en entornos donde se pudiera juntar mucha gente, como los refugios para personas sin hogar.La moratoria se aplica a los inquilinos solteros que ganan 99,000 dólares anuales o menos y a las parejas que ganan menos de 198,000, que deben declarar que no pueden pagar el alquiler debido a las dificultades relacionadas con el COVID-19 y se quedarán sin hogar si son desalojadas.