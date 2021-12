Despiden al presentador Chris Cuomo

CNN informó el sábado que el presentador Chris Cuomo ha sido "despedido" por la cadena, "con efecto inmediato".El anuncio se produjo después de que se contrató a un bufete de abogados externo para revisar la información sobre cómo Cuomo ayudó exactamente a su hermano, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, cuando el entonces gobernador tuvo una demanda por acoso sexual.La cadena dijo en un comunicado: "Chris Cuomo fue suspendido a principios de esta semana en espera de una evaluación adicional de la nueva información que salió a la luz sobre su participación en la defensa de su hermano. Contratamos a un respetado bufete de abogados para realizar la revisión y lo despedimos, con efecto inmediato"."Durante el proceso de esa revisión, ha salido a la luz información adicional", agregó el comunicado. "A pesar de la terminación, investigaremos según corresponda".En una declaración propia el sábado, Chris Cuomo dijo: "No es así como quiero que termine mi tiempo en CNN, pero ya les he dicho por qué y cómo ayudé a mi hermano. Así que permítanme decirles, por muy decepcionante que sea, no podría estar más orgulloso del equipo de Cuomo Prime Time y del trabajo que hicimos como el programa # 1 de CNN en la franja horaria más competitiva. Se los debo a todos y extrañaré a ese grupo de personas especiales que hicieron un trabajo realmente importante".Los documentos —publicados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, después de una investigación sobre el gobernador— mostraron que Chris Cuomo, mientras trabajaba como uno de los principales presentadores de CNN, también trabajaba efectivamente como ayudante no remunerado del gobernador.La naturaleza acogedora e inapropiada de la relación se transmitió a través de mensajes de texto obtenidos por la oficina de James. Los mensajes de texto entre el presentador y varios ayudantes y aliados del gobernador revelaron que Chris Cuomo buscó usar sus conexiones en la prensa para ayudar a preparar al equipo de Andrew Cuomo cuando los acusadores comenzaron a hacer públicas sus historias.Señaló que nunca reportó sobre el escándalo de acoso sexual ni trató de interferir en la cobertura. Y reconoció que "intenté estar ahí para mi hermano" cuando estalló el escándalo."No soy un asesor. Soy un hermano. No tenía el control de nada. Estaba allí para escuchar y ofrecer mi opinión", afirmó.La directiva de CNN mostró su apoyo a Cuomo, y "Cuomo Prime Time", a menudo el programa de mayor audiencia de la cadena, se mantuvo en el aire durante toda la controversia.Cuando se publicaron los documentos el lunes, la gerencia de CNN dijo que las "miles de páginas de transcripciones y exhibiciones adicionales" serían revisadas "durante los próximos días".Luego, el martes por la noche, CNN indicó que los contenidos eran lo suficientemente graves como para merecer la suspensión."Cuando Chris nos admitió que había ofrecido consejos al personal de su hermano, rompió nuestras reglas y lo reconocimos públicamente", dijo la cadena en un comunicado. "Pero también apreciamos la posición única en la que se encontraba y comprendimos su necesidad de poner a la familia en primer lugar y el trabajo en segundo lugar"."Sin embargo", dijo la cadena, "estos documentos apuntan a un mayor nivel de participación en los esfuerzos de su hermano de lo que sabíamos anteriormente. Como resultado, hemos suspendido a Chris indefinidamente, una evaluación adicional".Cuomo inicialmente se negó a comentar. Dijo en su programa de radio el miércoles que la suspensión era "vergonzosa" pero comprensible. También dijo que nunca quiso "comprometer a ninguno de mis colegas" y afirmó que respetaría el proceso.Según el anuncio del sábado, el proceso incluyó un bufete de abogados externo, un hecho que no se conocía previamente.Con información en los textos y documentos que apuntan a un grave incumplimiento de los estándares de CNN, Cuomo fue notificado de su despido el sábado.El comunicado de CNN del sábado también se refirió a "información adicional [que] ha salido a la luz" durante la revisión del volcado de documentos.