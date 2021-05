Desplome de puente en estación del metro de la Ciudad de México

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 pm hora local, cuando un puente de la línea 12 colapsó y cayó sobre una vía por la que transitaban vehículos en ese momento.Una vía elevada por donde circulaba un vagón de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México se desplomó el lunes a las 10:30 de la noche dejando al menos 23 personas muertas y unos 70 heridos, según autoridades."Lamentablemente son 23 los fallecidos, uno de ellos en un hospital", dijo a periodistas la jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum.Eduardo García, vecino del lugar, contó: “Escuché como una explosión, pensamos que había sido un tanque de gas estacionario (...) ya había colapsado la columna, ya habían dicho que se iba a caer, pero no hicieron caso. Estábamos jugando fútbol en la colonia cuando escuchamos… no pensábamos esto. Salió bastante gente corriendo, nos soltamos todos corriendo y vimos a las ambulancias”.Al lugar llegaron los servicios de emergencia para atender a víctimas y para remover el convoy desplomado, así como los restos dañados de la estructura.Imágenes de la televisión en directo mostraban a decenas de rescatistas y bomberos sacando a los pasajeros del interior de los vagones, entre fierros retorcidos y cables.Sheinbaum explicó que el problema se originó por el vencimiento de una trabe justo cuando pasaba un tren y un automóvil quedó aprisionado debajo. La estructura estaba a unos cinco metros de altura por encima de la avenida.A medianoche se interrumpió temporalmente el rescate porque el vagón estaba “muy débil” y tenía que llegar una grúa para asegurarlo antes de poder continuar los trabajos.Una persona atrapada en un automóvil debajo de la estructura derrumbada fue sacada viva y llevada al hospital, dijo la alta funcionaria de la capital mexicana. De las personas que resultaron heridas, siete se encuentran en estado grave.Los residentes ya habían informado en el pasado de grietas en la estructura después del terremoto de 2017, según han estado reportando medios locales que cubren los detalles de este accidente. El periódico El Universal dice que las autoridades de transporte hicieron reparaciones luego de tales informes.Las autoridades habilitaron los Hospitales General de Tlahuac, General de Iztapalapa, Belisario Domínguez, ISSSTE, Magdalena de las Salinas, Gral. Balbuena y Xoco para recibir a los heridos. Se habilitaron cerca de 22 ambulancias del ERUM, 8 de CRUM, 10 de Cruz Roja, y personal de Bomberos para atender la emergencia.Karina Jiménez, vecina de San Lorenzo Tezonco, dijo: “Se venció… desgraciadamente. Ahora muchas personas están mal. Hay heridos… hay muertos, no sabemos cuántos. Mi cuñado trabaja aquí en Wal-Mart, nos avisaron para que viniera gente a apoyar a los paramédicos y a los militares”.“Esta es hora pico, porque mucha gente viene de trabajar. Viene muy saturado… entonces es una hora muy concurrida y muchos lo usamos. Afortunadamente para unos, todos lo ocupamos. Desgraciadamente fue esto ahorita. No estamos exentos en ningún lado”, señaló Jiménez.Habilitan centro para notificar a familiaresFuerzas de seguridad de todos los niveles de gobierno, incluidos los militares, colaboraban en el operativo de rescate mientras el gobierno de la ciudad montaba un centro de mando para informar a los familiares de las víctimas y heridos.El metro informó que a excepción de la Línea 12, donde se produjo el incidente, el resto del sistema de transporte se encuentra en funcionamiento.“Lo ocurrido hoy en el metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario”, escribió en su cuenta de Twitter el secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, quien inauguró esa línea del metro el 30 de octubre de 2012 cuando se desempeñaba como jefe de gobierno de la ciudad.El Metro de Ciudad de México, uno de los más grandes y transitados del mundo, ha tenido al menos dos accidentes graves desde su inauguración hace medio siglo, recuerda la agencia AP.En marzo del año pasado, un choque entre dos trenes en la estación de Tacubaya dejó un pasajero muerto y causó lesiones a 41 personas.En 2015, un tren que no frenó a tiempo se estrelló contra otro en la estación de Oceanía, causando heridas a 12 personas, en lo que las autoridades calificaron luego de un “doble error humano”.