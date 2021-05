Detectan nuevo coronavirus en pacientes

Que pudieron ser contagiados por perros

Anteriormente, solo se sabía que siete tipos de coronavirus infectaban a las personas, el último fue el SARS-CoV-2, la chispa de la pandemia de covid-19. Los investigadores, sin embargo, no han relacionado definitivamente el virus nuevo con enfermedades humanas, ni hay evidencia de que pueda transmitirse entre personas, por lo que pudo haber sido un salto sin salida hacia una persona desde un anfitrión no humano.Ocho niños hospitalizados con neumonía en Malasia hace varios años tenían evidencia de infecciones con un nuevo coronavirus similar al encontrado en perros, según informó un equipo de científicos tras una investigación publicada este jueves en la revista Clinical Infectious Diseases.Anteriormente, solo se sabía que siete coronavirus infectaban a las personas, el último fue el SARS-CoV-2, la chispa de la pandemia de covid-19."Nadie sabe qué tan común es este virus y si se puede transmitir de manera eficiente de perros a humanos o entre humanos", dice Gregory Gray, profesor de medicina, salud global y salud ambiental en la Universidad de Duke y autor principal del artículo.Los investigadores, sin embargo, no han relacionado definitivamente el virus nuevo con enfermedades humanas, ni hay evidencia de que pueda transmitirse entre personas, por lo que cada infección pudo haber sido un salto sin salida hacia una persona desde un anfitrión no humano.No obstante, a muchos investigadores les preocupa que los virus puedan desarrollar esa capacidad en una persona o en los animales que normalmente infectan.“Lo que es más importante es que estos coronavirus probablemente se estén transmitiendo a los humanos de los animales con mucha más frecuencia de lo que sabemos. Los estamos perdiendo porque la mayoría de las pruebas de diagnóstico hospitalarias solo detectan coronavirus humanos conocidos", señaló Gray.El hallazgo ocurrió luego de que en 2020 un equipo de científicos, entre los que se encuentra Gray, desarrollaron una herramienta de diagnóstico molecular para detectar la mayoría de los coronavirus de la familia Coronaviridae que incluye el SARS-CoV-2, que causa el covid-19.El equipo utilizó esa herramienta para examinar 301 casos de neumonía que se encontraban archivados y recogió señales de coronavirus caninos de ocho personas hospitalizadas con neumonía en Sarawak, un estado en el este de Malasia.Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, dirigidos por Anastasia N. Vlasova, cultivaron un virus a partir de una de las muestras clínicas y, a través de un minucioso proceso de reconstrucción del genoma, lo identificaron como un nuevo coronavirus canino."Probablemente hay varios coronavirus caninos que circulan y se extienden a los humanos que no conocemos", dice Gray. Sarawak podría ser un lugar rico para detectarlos, dice, ya que es un área ecuatorial con una rica biodiversidad."Muchos de esos efectos secundarios son callejones sin salida, nunca abandonan a ese primer huésped humano", dice Gray. "Pero si realmente queremos mitigar la amenaza, necesitamos una mejor vigilancia donde los humanos y los animales se cruzan, y entre las personas que están lo suficientemente enfermas como para ser hospitalizadas por virus nuevos".Gray dice que las herramientas de diagnóstico como la desarrollada para encontrar este virus tienen el potencial de identificar otros virus nuevos para los humanos antes de que puedan causar una pandemia.“Estos patógenos no solo causan una pandemia de la noche a la mañana”, dice Gray. “Les toma muchos años adaptarse al sistema inmunológico humano y causar infecciones, y luego volverse eficientes en la transmisión de persona a persona. Necesitamos buscar estos patógenos y detectarlos temprano ".En los últimos 20 años, han surgido nuevos coronavirus de animales con notable regularidad. En 2002, el SARS-CoV pasó de las civetas a las personas. Diez años después, MERS surgió de los camellos. Luego, en 2019, el SARS-CoV-2 comenzó a extenderse por todo el mundo.