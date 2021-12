Detienen dos estudiantes armados en White Knoll High School

White Knoll High School en el condado de Lexington había estado cerrada durante aproximadamente una hora y media el lunes después de que dos estudiantes fueran encontrados con armas, dijeron las autoridades. Un estudiante tenía una pistola y una estudiante tenía un cuchillo, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Lexington. No se reportaron heridos.A las 2:30, White Knoll fue puesto en cierre, que duró hasta poco antes de las 4 p.m., dijo a The State la portavoz del distrito escolar de Lexington 1, Kathryn McPhail. Los estudiantes informaron al personal que había un estudiante armado con una pistola y se notificó a las fuerzas del orden, dijo el director de White Knoll, Ted Daughtrey, en una carta a los padres.Durante la búsqueda del estudiante, la escuela se cerró, lo que provocó que todos los demás estudiantes y el personal fueran encerrados dentro de las aulas y oficinas por su seguridad, dijo Daughtrey. Aproximadamente a las 3:30 p.m., la policía atrapó al estudiante fuera de la escuela, pero aún en el campus. Fue detenido sin incidentes, según Daughtrey. Cuando el estudiante fue localizado, la estudiante con un cuchillo también fue encontrada con él, dijo Daughtrey. Ella también fue detenida y ambos estudiantes enfrentarán cargos criminales, pero los cargos específicos aún se estaban determinando mientras el incidente continúa siendo investigado, según el departamento del alguacil. Además, ambos estudiantes fueron inmediatamente suspendidos y recomendados para su expulsión, dijo Daughtrey.Los nombres de los estudiantes detenidos no se hicieron públicos.”Aunque esta es una situación alarmante, estoy orgulloso de los estudiantes que se acercaron a denunciar este incidente. ... Gracias a estos estudiantes, así como a la rápida acción de nuestro personal de WKHS y del Departamento del Sheriff del Condado de Lexington, todos estamos a salvo esta noche ", dijo Daughtrey en la carta. “Animo a nuestros estudiantes a que siempre le digan a un miembro del personal si escuchan o presencian alguna amenaza a nuestra seguridad. Nos tomamos todos los informes en serio ". El distrito escolar dijo que alienta a cualquier persona con inquietudes de seguridad a que los informe de inmediato, y que pueden hacer un informe llamando o enviando un mensaje de texto al 803-636-8317. Las inquietudes también se pueden compartir con CrimeStoppers al 888-CRIME-SC o enviar una sugerencia en línea. "Este es un caso de funcionamiento del sistema", dijo el alguacil Jay Koon en un comunicado. “Los estudiantes hablaron y les dijeron a los administradores lo que escucharon. Debido a que hicieron lo correcto, trabajamos juntos para asegurarnos de que los maestros, el personal y los estudiantes permanecieran seguros y que el día terminara en paz ".