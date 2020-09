Detienen el alza en las tarifas del servicio de inmigración

Una corte del norte de California detuvo la implementación de las nuevas tarifas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) que entraban en vigor el viernes.La orden firmada por el juez Jeffrey White, bloqueó el incremento de tarifas, entre otras razones, porque el nombramiento del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, no fue designado correctamente en su posición.Otra razón indicada por White fue que el análisis hecho por la USCIS para justificar el incremento de tarifas “no era apropiado”.“Las tarifas de inmigración de USCIS y los cambios en ciertos otros requisitos de solicitud de beneficios de inmigración, en su totalidad quedan a la espera de la adjudicación final de este asunto”, se lee en el fallo.Los demandantes también demostraron que esta nueva regla causaría un daño irreparable si entraba en vigor, agregó. "Muchas personas no tienen dinero para financiar los costos actuales y menos si estos suben considerablemente".Las nuevas tarifas anunciadas por primera vez en noviembre del año pasado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de inmigración (USCIS), señalaban que la ciudadanía por naturalización (N.400) aumentaría de $640 a $1,170 (un incremento del 81%), mientras que la suspensión de deportación (I-881) registraría un alza de $285 a $1,525 (535%).El asilo, en cambio, que desde 1980 los inmigrantes que lo solicitan no pagaban cuota porque era financiado por el resto de los trámites por razones humanitarias, tendría por primera vez una cuota de $50.Otros servicios experimentarían aumentos menos costosos o mantendrían sus precios. Entre ellos, la renovación de la tarjeta de residencia, la reinscripción en el Programa de Acción Diferida de 2012 (DACA) o el ajuste de estatus.