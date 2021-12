DHS pide opinión pública para evitar separación de familias migrantes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó el jueves la opinión del público sobre cómo evitar que se produzcan nuevas separaciones de familias en la frontera.“Es inconcebible apartar a los niños de sus padres como medio para disuadir la migración”, indicó el secretario Alejandro Mayorkas, “Me he reunido con familias separadas y he escuchado de primera mano el inmenso trauma que han sufrido. Tenemos la obligación de reunir a las familias separadas y garantizar que esta cruel práctica no vuelva a ocurrir”.La solicitud se publicará en el Registro Federal este viernes y se aceptarán comentarios de la ciudadanía durante 30 días.De acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA, en inglés), se ha identificado a 5,500 niños separados en la frontera por la Administración del expresidente Donald Trump.Muchos se han reunido desde entonces con sus familias, "pero se estima que 1,443 niños siguen separados", aseguró Oriana González. La Casa Blanca informó en noviembre de que más de 1,000 familias separadas aún no se habían reunido.Un estudio concluyó que los niños separados de sus padressufrieron un trauma psicológico severo que en muchos de ellos ha persistido incluso tiempo después de haber sido reunificados.“En los casos analizados, es evidente que los funcionarios realizaron intencionalmente acciones que causaron dolor y sufrimiento severo con el fin de castigar e intimidar a los solicitantes de asilo, sobre todo centroamericanos, para que no tramitaran sus solicitudes”, señala el estudio.La política de tolerancia cero de Trump, que separó a miles de niños de sus padres, se implementó de firma generalizada en mayo de 2018. El Gobierno le quitaba los niños a sus padres en la frontera, aunque no todos habían cruzado ilegalmente, y procesaba a los adultos. Algunos padres fueron deportados sin sus hijos.OCT. 15, 202100:35Tras enfrentar una fuerte reacción pública, Trump firmó una orden ejecutiva revirtiendo la política aproximadamente un mes después, al tiempo que una juez federal ordenaba que se le pusiera fin.El presidente, Joe Biden, ha expresado su apoyo a la compensación económica de las familias separadas, algunas de las cuales buscan una indemnización por daños del Gobierno.El grupo de trabajo de la Administración Biden creó un sitio web para ayudar a las familias con la reunificación. Una demanda ha hecho que algunas familias reunidas sean elegibles para recibir servicios de salud psicológica.