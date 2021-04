Día complicado para Julio Urías en voltereta de los Dodgers

El pitcher mexicano no tuvo una sólida actuación en seis entradas, ya que concedió dos cuadrangulares solitarios y 5 carreras.Los Dodgers concretaron la remontada en la séptima entrada ante los Coloroado Rockies, pero a pesar de la sufrida victoria, el pitcher mexicano Julio Urías no tuvo la mejor de sus presentaciones durante seis entradas.El mexicano abrió el juego para los de LA y a diferencia de sus dos pasadas salidas al diamante, Urías no brilló sobre la lomita.El mexicano lanzó seis innings completos, permitió cinco carreras, cuatro de ellas limpias, 7 hits (dos cuadrangulares solitarios), seis ponches y dos bases por bola. En total, Urías realizó 90 pitcheos con 71 strikes.Para cuando el mexicano dejó el diamente al inicio de la séptima entrada, los Dodgers iban perdiendo 5-3, pero un tremendo palazo de Max Muncy de home run impulsó tres carreras para darle la vuelta al marcador 6-5.De esta forma, Julio Urías evitó la derrota con el cuadro de LA que dejó el marcador 7-5 a su favor.Los San Francisco Giants colocaron el jueves a su lanzador Johnny Cueto en la lista de lesionados por 10 días, debido a un tirón en un músculo lateral.El club informó que el dominicano presenta un tirón de primer grado debajo de su hombro de lanzar. Este viernes se anunciará un movimiento para cubrir la vacante dejada por Cueto en la lista de peloteros activos.Cueto abandonó el juego del miércoles, una apertura ante Cincinnati, en el sexto episodio. Terminó llevándose la victoria y mejoró a una foja de 2-0 en esta temporada.Young y Diamondbacks castigan a NatsAndrew Young sacudió un grand slam para su primer imparable de la temporada, durante una ofensiva de 10 anotaciones de Arizona en las primeras dos entradas ante el abridor de Washington, Patrick Corbin, y los Diamondbacks superaron el jueves 11-6 a los Nationals.