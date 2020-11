Difícil comprender que las generaciones cambian.

Hola mis queridos lectores como están, espero que muy bien, gozando de este clima tan agradable.Recibí una cartita de una de mis lectoras en la que dice que ella tiene algunos problemas al ver que sus padres piensan diferente a ella, tienes que comprender a tus padres.; María de Jesús, si te resulta difícil hablar con tus padres, comienza haciéndole, en tu mente, frente al espejo. Imagínate diciéndoles “Hay una cosa que quiero decirles”, repite este proceso que incluso te ayudara a dividir a lo que quieres decir.Un joven me contó que tenía mucha rabia y que no confiaba en los demás. Cuando llegamos a la raíz del problema me dijo que se sentía muy fastidiado con su padre porque no era la persona que el deseaba que fuera.En primer lugar necesitamos liberar los sentimientos reprimidos contra nuestros padres, y luego necesitamos perdonarlos por ser las personas que deseamos. Siempre queremos que los demás sean como nosotros queremos.Para poder tener libertad de nosotros mismos es preciso que demos libertad a los demás. Para poder comprender a tus padres piensa que obligando a nuestros padres que sean lo que no son, bloqueando o nuestro propio ser. Si deseamos comunicarnos con ellos es necesario que erradiquemos nuestros propios perjuicios sobre su forma de ser.Muchos adultos continúan con el juego de la lucha por el poder con sus padres. Si deseas dejar este juego, debes evitar tomar parte de él. Es hora de crecer y puedes comenzar por tutearlos. En lugar de continuar siendo padre/madre e hijo empieza a tratarlos como adultos.Recuerda que con la comprensión viene el perdón y con el perdón viene el amor. Cuando hayamos progresado hasta el punto de amar y perdonar a nuestros padres tienes el derecho de vivir la vida que deseas. También actúa como ellos lo harían, claro esta con un pensar menos apurado y exigente.Hasta la próxima y que Dios los bendiga suerte para todos. Ya saben, pueden escribirme a “Querida Ceci” al periódico Latino P.O. Box 522 Mauldin, SC 29662 y mi dirección al correo electrónico es cmsanez177@gmail.com