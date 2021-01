Directorio de Negocios Latinos/Latinx Business Directory

¿Se ha registrado en el directorio estatal para empresas pequeñas y minoritarias?¡Sea el primero en recibir información sobre los próximos talleres de capacitación, oportunidades financieras y cómo convertirse en un proveedor para el estado de Carolina del Sur!La inscripción es fácil y completamente gratis. Visite esta página para completar el cuestionario y unirse a nuestra red estatal: https://sccma.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5sCQNPI1AGNZE7HCalling all Latinx Business Owners! Join the Business Directory to get information on how to apply for PPP loans and other assistance during the pandemic.You will also learn about training and development opportunities, as well as how to become a vendor for the state of South Carolina. It takes only 3 minutes!Join here: https://sccma.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5sCQNPI1AGNZE7H