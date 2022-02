Djokovic habría decidido vacunarse tras el triunfo de Nadal en Australia

,

Novak Djokovic habría decidido vacunarse contra el COVID-19, esto último debido al triunfo del español Rafael en el Abierto de Australia, torneo que justamente el serbio no pudo jugar por no estar vacunado.Así lo dejó entrever Daniel Müksch, su biógrafo, en declaraciones al medio austriaco 'Heute': "Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slams de Rafa Nadal lo estén empujando a hacer eso".Novak Djokovic debutará en la presente temporada en el torneo de Dubáique se jugará del 21 al 26 de febrero, y si finalmente se vacuna podría disputar los dos primeros Masters 1.000 del calendario en Indian Wells y Miami, pues a Estados Unidos únicamente se puede entrar ahora mismo con la pauta de vacunación completa.Djokovic fue de los primeros tenistas en felicitar al español, junto Roger Federer su más grande rival, a través de las redes sociales, tras el logro en las pistas del Melbourne Park.La fiscalía de Belgrado desestimó este miércoles una denuncia que aseguraba que el tenista Novak Djokovic habría usado una PCR falsificada para obtener la exención de la vacunación contra el coronavirus y poder viajar a Melbourne para el Abierto de Australia.La fiscalía solicitó verificar los certificados de los resultados de las PCR de los días 16 y 22 de diciembre de Djokovic, que según el ministerio de Salud son auténticos y válidos, por lo que la denuncia fue rechazada.Djokovic había viajado a Australia a comienzos de enero con una exención médica de la vacunación por haber superado el COVID-19, pero al no haber sido vacunado las autoridades australianas le negaron la entrada en el país y fue deportado el 16 de enero, antes del inicio del torneo.