Dr. Fauci: No debemos aflojar las restricciones de coronavirus

Estados Unidos no debería aliviar las restricciones vigentes para prevenir el Covid-19 antes de que el número de nuevos casos de coronavirus caiga por debajo de los 10,000 diarios, “y tal vez incluso considerablemente menos que eso”, dijo el jueves el Dr. Anthony Fauci.Estados Unidos debería eliminar las restricciones gradualmente, después de que una parte sustancial de los estadounidenses se vacunen, dijo FauciLa última vez que Estados Unidos vio menos de 10,000 nuevos casos diarios fue hace casi un año, el 22 de marzo de 2020.El número no ha caído por debajo de 50,000 casos diarios desde mediados de octubre, y el promedio de siete días del miércoles fue más de 64,000.Fauci, asesor médico en jefe del presidente Joe Biden dijo: “Ahora llegamos a alrededor de 2 millones de vacunas por día. Eso significa que cada día que pasa, cada semana que pasa, hay más y más personas protegidas”.Los comentarios de Fauci se producen cuando algunos estados comienzan a retirar las restricciones, incluida la eliminación de los mandatos de máscaras, permitiendo que las empresas abran por completo y aumentando el número de personas permitidas en reuniones masivas.Eso es “inexplicable”, dijo Fauci antes.No solo decenas de miles de estadounidenses se infectan cada día, sino que las investigaciones sugieren que las variantes amenazan con una cuarta oleada de nuevos casos en aumento.“Entiendo la necesidad de querer volver a la normalidad, pero solo retrocederá si hace a un lado por completo las pautas de salud pública, especialmente cuando estamos tratando con entre 55 (mil) y 70,000 infecciones por día en los Estados Unidos”, dijo Fauci a Erin Burnett de CNN el miércoles.Alabama se convirtió el jueves en el último estado en hacer un anuncio importante sobre las mascarillas. El estado permitirá que su mandato de cubrirse el rostro expire la noche del 9 de abril, dijo la gobernadora Kay Ivey.A principios de esta semana, los gobernadores de Texas y Mississippi dijeron que estaban levantando los mandatos de las máscaras y permitiendo que las empresas operen a plena capacidad de inmediato o en unos días, anuncios que llegaron cuando los expertos en salud advierten que la propagación de variantes de coronavirus más transmisibles corre el riesgo de disparar las tasas de infección una vez más.El consejo de las autoridades de salud: seguir usando mascarillasLa Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas (ISDA) dijo en un comunicado que Estados Unidos debe continuar usando máscaras, distanciamiento social, lavarse las manos y evitar grandes reuniones.“No podemos olvidar las lecciones que nos ha enseñado esta pandemia o su terrible precio, y no debemos ceder el terreno que hemos ganado”, dijo la Dra. Barbara Alexander, presidenta de ISDA.La Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo que incluso en los estados donde los líderes ya no exigen esas medidas, las personas pueden decidir “hacer lo correcto” sobre el distanciamiento y el uso de máscaras.Al menos 16 estados ahora no tienen mandatos de uso de máscaras en todo el estado.