Dudas de Inmigración La Sección 245(i).

Por Daniel Christmann, Abogado de Inmigración

Soy una ciudadana de Estados Unidos pero mi marido se encuentra aquí de forma ilegal. Siempre nos han dicho que si él quisiese una tarjeta de residencia tendría que abandonar los EE.UU. y, que no podría regresar muchos años. He oído hablar sobre una ley aprobada en los últimos días del gobierno del presidente Bill Clinton, que permite a los inmigrantes ilegales pagar una multa y solicitar una tarjeta de residencia en los EE.UU. ¿Puede ayudarnos esta ley?Escuchó bien. En el 2001, el Congreso aprobó una ley conocida como “Sección 245(i).” La ley permite a cualquier inmigrante, sin importar la forma en la que haya ingresado a los EE.UU. o las violaciones que haya cometido a las normas de inmigración, que pague una multa y solicite una tarjeta de residencia mientras se encuentre dentro de los EE.UU.Para utilizar la Sección 245(i), el inmigrante debe de haber estado físicamente presente en los EE.UU. el día 21 de diciembre de 2000. El inmigrante también debió haber tenido a alguien que haya presentado una solicitud de visado por él antes del día 30 de abril de 2001. No es necesario que la solicitud haya sido aprobada, pero debe de haber sido admisible en el momento que fue presentada. Los adultos calificados deben de pagar una multa de $1,000.Antes de que existiera la Sección 245(i), la mayoría de inmigrantes viviendo en los EE.UU. (en especial aquellas personas que han atravesado ilegalmente la frontera) tenían que abandonar el país y solicitar la tarjeta de residencia o “green card” fuera de los EE.UU. en uno de los consulados en el exterior -- un procedimiento oneroso y que demoraba muchos meses.Después de que se anuló la Sección 245(i), el Congreso creó una trampa para los inmigrantes – cualquier persona que abandone los EE.UU. para solicitar su tarjeta de residencia tendría que enfrentar penalidades por el tiempo que vivieron ilegalmente en los EE.UU.Pocas personas pueden beneficiarse de la Sección 245(i) –se pueden beneficiar aquellas pocas personas que solicitaron el visado migratorio mientras la ley seguía en vigencia.Mi consejo: Si una solicitud fue presentada por usted antes del día 30 de abril de 2001, permita que un abogado experto en inmigración evalúe sus oportunidades para aprovechar la Sección 245(i).