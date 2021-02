Durante el accidente, Tiger Woods “no parecía estar bajo la influencia de drogas o alcohol”

El golfista, eso sí, iba a una velocidad considerable y hay algo que ha llamado mucho la atención: no hay marcas de frenado en la zona del accidenteEl accidente sufrido este martes por Tiger Woods en Los Angeles paralizó por un momento al mundo del deporte. La inevitable reminiscencia de la pérdida de Kobe Bryant hizo pensar lo peor hasta que bomberos y policía tranquilizaron a la opinión pública asegurando que el accidente no ponía en riesgo la vida del golfista.Otra hipótesis fue que Tiger manejaba bajo la influencia de algún estimulante, droga ilegal o alcohol, debido a ciertos antecedentes que el ex número 1 del mundo ha tenido durante su vida al volante, sin embargo, el alguacil Alex Villanueva aseguró que Tiger estaba perfectamente consciente y sin aparente influencia de ninguna sustancia.“No parecía estar bajo la influencia de alcohol, drogas o algún tipo de estupefaciente”, Lo que fue corroborado luego por el oficial González, el primero en arribar al lugar: “Le pregunté su nombre, me dijo que era Tiger, le pregunté la fecha y hora y me contestó lúcido y calmado. Su condición era estable”.

“No parecía preocupado por sus lesiones en ese momento, lo cual no es infrecuente en las colisiones de tráfico. Muchas veces la gente tiende a estar en estado de shock. Es una experiencia traumática. No es raro que la gente se concentre en cosas sin importancia o incluso si tienen dolor, es posible que no lo sientan hasta mucho más tarde “, agregó.

Así, descartaron esa como posible causa del accidente, aunque se sorprendieron al advertir un detalle en la escena: “No hay marcas de freno en el asfalto”. Las condiciones climáticas eran favorables por lo que también se descarta una posible intervención climática.