EE.UU. alcanza el objetivo del 70% de adultos con al menos una dosis de la vacuna

Casi un millón de personas se vacunaron la semana pasada, pero el país rebasa ya los 35 millones de contagios. Florida es el epicentro de la pandemia con una cifra récord de hospitalizaciones.Estados Unidos alcanzó este lunes, con casi un mes de retraso, el objetivo de que el 70% de su población adulta tenga al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. El presidente, Joe Biden, se había marcado ese propósito para el 4 de julio, pero la caída en la tasa de inmunización impidió cumplirlo.Ahora aumenta de nuevo la tasa de vacunación, debido probablemente a que la variante delta ha disparado también los contagios y las hospitalizaciones en todo el país, que acumula ya 35 millones de casos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 y es el que más nuevas infecciones registra de todo el mundo.Entre el 26 y el 31 de julio fueron vacunadas más de 816,000 personas, de las cuales 517,000 recibieron su primera dosis, de acuerdo con el director de datos de COVID-19 de la Casa Blanca, Cyrus Shahpar. "Desde la semana del 5 de julio, se ha producido un aumento constante del número de personas que se están vacunando", explicó en un mensaje en la red social Twitter.En total, casi 165 millones de personas han sido inmunizadas completamente, lo que representa el 49.6% de la población, mientras que otros 26.7 millones han recibido al menos una dosis, es decir el 57.7% del conjunto de los ciudadanos de EE.UU. o el 70% de los adultos, según datos oficiales.Esta tendencia al alza va en sintonía con los esfuerzos de las autoridades por impulsar la vacunación, que han llevado a Biden, por ejemplo, a pedir a los estados y ciudades que premien con 100 dólares a quienes se inmunicen, y a obligar a los trabajadores federales a que lo hagan o se tengan que someter a rigurosos testosLa propagación de la variante delta ha disparado los casos debido a su alta transmisibilidad, que un documento interno de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) equipara con la varicela o el ébola."Esto es lo que sabemos de la variante delta", explicó la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, en rueda de prensa este lunes por la tarde. "Si usted se contagió con la variante alpha, la original, usted podía contagiar a dos personas, con delta son hasta cinco personas no vacunadas, más del doble".Walenski agregó que los lineamientos de las autoridades sanitarias respecto a las escuelas "son muy claros... todas las personas de preescolar en adelante deben vacunarse, los adultos, vacunados o no vacunados deben usar mascarilla”.Aunque los CDC advierten que a pesar de lo que recomienden, las autoridades escolares de cada estado tienen la facultad de requerir o no la vacuna contra el COVID-19 para matricularse en el ciclo escolar.El bajo nivel de vacunación arrastrado en las primeras semanas del verano favoreció el aumento de infecciones, sobre todo entre personas no vacunadas.Así, el país registró el pasado viernes más de 100,000 casos diarios, según los CDC, una cifra que no se veía desde febrero, cuando el proceso de vacunación apenas había comenzado. Además, las muertes por COVID-19 aumentaron un 33% y las hospitalizaciones un 46% de media en los últimos siete días, en comparación con la semana anterior.Estados Unidos también es el país con más muertos en números absolutos al situarse en 613,254.A nivel nacional, California es ya el estado con más infecciones al superar la barrera de los cuatro millones, aunque Florida es actualmente el epicentro de la pandemia. Las autoridades reportaron 21,683 nuevos casos de COVID-19 el sábado, un récord para el estado desde el inicio de la pandemia; además, la cifra de hospitalizaciones también está en su punto más alto de toda la crisis.El gobernador republicano Ron DeSantis se ha resistido a exigir el uso de la mascarilla y la vacunación, y junto con al Congreso estatal, ha limitado la capacidad de los funcionarios locales para imponer medidas para romper la cadena de transmisión del virus. El viernes pasado prohibió además a los distritos escolares obligar a los estudiantes a ponerse cubrebocas cuando regresen a clase el próximo mes.