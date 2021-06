EE.UU. Amplia programa de reasentamiento de menores

Los 5 tipos de padres migrantes que podrán pedir el viaje de sus hijos a Estados Unidos

La Administración Biden amplía el programa de menores, para que personas con "green card", gente con TPS o perdones de deportación puedan solicitar la reunifación en EE.UU.La reunificación de familias migrantes en Estados Unidos tiene un importante paso adicional que beneficiará a un número aún no determinado de padres de familia que viven en el país, pero podrán solicitar el viaje de sus hijos desde Centroamérica.La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado avanza con la primera fase del programa de Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés), que reinició el 10 de marzo pasado, luego de haber sido cancelado en 2018, durante el gobierno del presidente Donald Trump.Ahora, la administración del presidente Joe Biden amplía el programa para beneficiar a más padres migrantes con algún tipo de protección migratoria, para que puedan solicitar el viaje de sus hijos desde Honduras, el Salvador y Guatemala, como parte de los esfuerzos para reducir la inmigración irregular y evitar viajes peligrosos.“Nos enorgullece anunciar la segunda fase de la reapertura de la CAM, que ampliará el acceso al programa a un mayor número de personas calificadas”, indicaron el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado conjunto. “La elegibilidad para presentar una petición ahora se ampliará para incluir a los tutores legales (además de los padres) que se encuentren en los Estados Unidos”.Es decir, además de ampliar a los padres que están protegidos con más programas de visas o acciones diferidas, la Administración Biden permitirá que los tutores de los niños podrán reclamarlos para su reasentamiento en los EE.UU.A quiénes beneficiaLa lista de los inmigrantes que pueden pedir el reasentamiento de menores desde Centroamérica contempla:>> Personas con Residencia Permanente>> Gente bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS)>> Inmigrantes que no pueden ser deportados, ya que tienen “parole” o perdón condicional; acción diferida (DED); salida forzada diferida o retención de remoción.>> Personas que solicitaron asilo y tienen el caso pendiente en una corte de EE.UU.>> Inmigrantes que solicitaron una visa U (para víctimas del delito)La Administración Biden señala que esas personas deberán demostrar que estuvieron en el país antes del 15 de mayo de 2021 y la petición deberá ser a través del programa de refugiados.“Estamos firmemente comprometidos a dar la bienvenida a las personas a los Estados Unidos con humanidad y respeto, además de brindar una alternativa legal a la migración irregular”, indicaron las autoridades.Agrega que esto forma parte de la política del presidente Biden, de promover migración segura, ordenada y humana desde Centroamérica a través de esta expansión de vías legales.En una llamada con periodistas, la portavoz del Departamento de Estado, Jalina Porter, no puedo estimar la cantidad de niños que serán beneficiados, pero serían miles.Este programa fue creado por el presidente Barack Obama (2009-2017) y logró reunir a casi 5,000 menores con sus familias, pero no continuó con sus esfuerzos la ser eliminado por Trump.Con la reapertura el 10 de marzo pasado, la Administración Biden ha ayudado a procesar 1,100 casos, se reportó.Este programa es adicional al plan de reunificación de familias, luego de que la Administración Trump separara a más de 5,500 niños de sus padres.