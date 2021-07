EE.UU. ampliará los marcadores de género del pasaporte

Género X: para estadounidenses no binarios e intersexuales

Por primera vez, el Departamento de Estado permitirá que las personas obtengan pasaportes utilizando un marcador "X" de género neutro en lugar de "M" o "F", por masculino o femeninoEl Departamento de Estado anunció que la agencia ha comenzado el proceso de actualización de los procedimientos de emisión de pasaportes para incluir mejor a la comunidad LGBTQ, como trabajar para agregar una marca de género para solicitantes no binarios, intersexuales y no conformes con el género.Por primera vez, el gobierno federal permitirá que personas no binarias obtengan pasaportes e identificaciones usando un marcador “X” en lugar de una “M” o “F”, según un comunicado del secretario de Estado Antony Blinken.El secretario de Estado Anthony Blinken anunció la decisión en el último día del Mes del Orgullo.El Departamento de Estado eliminará “de la manera más inmediata” el requisito de que las personas transgénero proporcionen prueba de su transición de un médico, lo que permitirá a los estadounidenses identificarse a sí mismos en sus solicitudes.Anteriormente, las personas trans debían seleccionar el género “M” o “F” en sus pasaportes, que se les asignó al nacer, si coincide con otros documentos de ciudadanía o identidad.Blinken dijo que el proceso de agregar el marcador de género “X” es “tecnológicamente complejo” y “llevará tiempo para actualizaciones extensivas del sistema”.Una fuente dentro de la Administración dijo que las personas no binarias pueden esperar poder obtener el nuevo marcador de género para fin de año.Esta medida es el cambio más significativo en los documentos federales para las personas transgénero desde 2010, cuando la administración Obama empleó una política para permitir que los estadounidenses trans actualicen sus pasaportes para reflejar su género correcto.Al menos 20 estados y Washington, DC, también han implementado cambios similares en la documentación estatal, incluida Nueva Jersey, que promulgó el cambio en abril después de retrasarlo el año pasado debido a la pandemia de coronavirus.El anuncio, que se realizó el último día del Mes del Orgullo, una celebración anual de la comunidad LGBTQ que se lleva a cabo durante junio, significa que Estados Unidos pronto se unirá a una serie de otros países con políticas de pasaportes similares con inclusión de género, incluido Canadá. Argentina, Australia, Dinamarca, Islandia, Nepal y Nueva Zelanda.El marcador de género “X” está reconocido por la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de las Naciones Unidas que recomienda estándares internacionales de documentos de viaje.