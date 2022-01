EE.UU. distribuirá gratuitamente 400 millones de mascarillas N95 a los ciudadanos

Las mascarillas se pondrán a disposición de los interesados en una serie de farmacias locales y centros de salud comunitarios, dijo el funcionario, quien añadió que el programa estará "totalmente en marcha a principios de febrero"."Se trata del mayor despliegue de equipos de protección personal en la historia de EE.UU.", dijo el funcionario.Las 400 millones mascarillas N95 no quirúrgicas suponen más de la mitad de los 750 millones almacenados en la Reserva Nacional Estratégica de EE.UU., una cifra que se triplicó en el último año mientras la Casa Blanca trataba de aumentar las reservas. LosCentros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) aconsejaron recientemente que las mascarillas de respiración bien ajustadas y aprobadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, como las mascarillas N95 ofrecen "el mayor nivel de protección" contra el covid-19.La medida de la administración se produce en un momento en que Estados Unidos se enfrenta a un aumento sin precedentes de los casos de covid-19. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, en la última semana se registraron una media de más de 750.000 nuevas infecciones por covid-19 al día."Sé que todos deseamos poder acabar de una vez con el uso de las mascarillas. Lo entiendo", dijo Biden la semana pasada en unas declaraciones sobre la respuesta de su administración al coronavirus. "Pero hay una... son una herramienta realmente importante para detener la propagación, especialmente de la variante ómicron altamente transmisible. Así que, por favor, usen la máscara".A principios de este mes, los CDC cambiaron sus directrices sobre mascarillas para recomendar a la gente que "use la mascarilla más protectora que pueda, que se ajuste bien y que vaya a usar constantemente"."Las mascarillas de tela son poco más que adornos faciales. No hay lugar para ellas a la luz de ómicron", dijo recientemente " la doctora Leana Wen, médico de urgencias y profesora visitante de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.El gobierno federal también lanzó discretamente su sitio web para inscribirse en las pruebas gratuitas de covid-19, permitiendo a la gente pedir un máximo de cuatro pruebas enviadas directamente a su hogar.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este martes que el sitio web del gobierno para solicitar pruebas gratuitas estaba en funcionamiento como parte de una "fase beta" antes de la puesta en marcha formal del sitio web del gobierno el miércoles por la mañana