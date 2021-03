EE.UU. necesita aguantar otros 2 o 3 meses sin flexibilizar las medidas de covid-19

dice un experto. Esto es lo que está en juego

Los estadounidenses han recibido buenas noticias últimamente sobre el coronavirus. Pero eso no significa que estén a salvo todavía, advierten los expertos.Una tercera vacuna contra el covid-19, la de inyección única de Johnson & Johnson, ha sido autorizada para uso de emergencia y ahora está en camino a los estados de todo el país.Y durante varias semanas, los casos de covid-19 y las hospitalizaciones tuvieron una tendencia a la baja, y varios líderes locales y estatales informaron algunos de los números más bajos en mesesEn California, funcionarios de salud del condado de Los Ángeles anunciaron que la tasa diaria de positividad de las pruebas es la más baja de la historia. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo dijo la semana pasada que las hospitalizaciones por covid-19 habían caído a los niveles más bajos desde el 12 de diciembre. Y el gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, anunció el lunes que, por primera vez desde noviembre, el estado había pasado un día completo sin informar una muerte relacionada con el virus.A pesar del progreso, los números de covid-19 en EE.UU. siguen siendo alarmantemente altos. Y podrían escalar rápidamente incluso más alto si los estadounidenses cedieran ahora, dijo un experto.«No debemos relajarnos, permitir cenas en interiores, grupos grandes … deshacernos de las órdenes de usar mascarilla. Tenemos que aguantar otros dos o tres meses en esta condición», dijo el Dr. Zeke Emanuel, quien fue asesor de salud para la Casa Blanca de Obama y miembro de la Junta Asesora sobre Covid-19 del equipo de transición de Joe Biden. «Todavía tenemos un promedio de 2000 muertes al día. No podemos acostumbrarnos a eso».Si los estadounidenses se relajan demasiado pronto, las cifras de covid-19 «se revertirán y subirán», agregó.Una tendencia preocupante ya está en marcha.Si bien el número de casos de covid-19 experimentó una fuerte disminución durante semanas, el promedio más reciente de casos nuevos de siete días muestra un aumento de poco más del 2% en comparación con los siete días anteriores, dijo el lunes la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Dr. Rochelle Walensky. Aproximadamente el mismo aumento se informó en el promedio de muertes de siete días más reciente, agregó.«Con estas nuevas estadísticas, estoy realmente preocupada por los informes de que más estados están retrocediendo en cuanto a las medidas de salud pública que hemos recomendado para proteger a las personas del covid-19», dijo Walensky.Varios líderes estatales han comenzado a aliviar las restricciones de covid-19. Y el lunes se sumaron más gobernadores a esa lista.El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que muchas empresas pueden aumentar su capacidad al 60%, incluidas las peluquerías y estéticas, bares y restaurantes, salas de boliche, gimnasios, cines y oficinas gubernamentales.«Este aumento de capacidad es un paso inicial en el que observaremos para asegurarnos de que no haya un aumento correspondiente en los casos», dijo el gobernador en un comunicado.Funcionarios del estado de Pensilvania anunciaron que habían revisado los límites de ocupación máxima para eventos en interiores y exteriores y eliminaron las restricciones de viaje fuera del estado, y agregaron que las medidas como el uso de mascarillas y el distanciamiento social deberán continuar.«Necesitamos equilibrar la protección de la salud pública con llevar al estado a una sólida recuperación económica», dijo el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, en un comunicado. «Estamos levantando los esfuerzos de mitigación solo cuando creemos que es seguro hacerlo».Pero ahora es un momento especialmente crucial para que los estadounidenses se mantengan cautelosos y practiquen las medidas de seguridad, advirtió la directora de los CDC.«Por favor, escúchenme claramente», dijo Walensky. En este nivel de casos con variantes que se están extendiendo, podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo. Estas variantes son una amenaza muy real para nuestra gente y nuestro progreso».Las variantes altamente contagiosas que circulan en EE.UU. y que amenazan con provocar otro repunte incluyen la variante B.1,1.7, que se identificó por primera vez en el Reino Unido y los CDC advierten que se convertirá en la variante predominante en EE.UU. este mes. Un informe que recientemente hizo sonar la alarma dice que la proporción de casos de esa variante estaba aumentando rápidamente en partes de Estados Unidos y un «pico importante en casos, hospitalizaciones y muertes en el futuro cercano sigue siendo una gran posibilidad».Seguir usando máscaras faciales, mantener la distancia social, practicar una buena higiene de manos y evitar las multitudes podría ayudar a prevenir eso, han dicho los expertos. «Realmente lo que está en juego aquí, al quitarse la máscara, cenar en interiores, es realmente la vida de miles de personas», dijo Emanuel.» Eso no parece una carga muy grande para salvar la vida de otras personas y tal vez incluso la tuya propia».Mientras el país trabaja para vacunar a la mayor cantidad de personas posible, los líderes locales y estatales esperan sus primeras dosis de la vacuna de Johnson & Johnson esta semana.Se espera que tres sitios de vacunación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en Texas reciban alrededor de 24.000 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson el martes, según Lara Anton, oficial de prensa del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. No está claro si las dosis se administrarán el mismo día.Se espera que más de 200.000 dosis de Johnson & Johnson estén disponibles para el estado para la asignación de la próxima semana, dijo Anton.En Houston, el alcalde Sylvester Turner dijo que espera la primera entrega de la vacuna de Johnson & Johnson este martes.«Sin duda será la mejor opción para nuestras poblaciones transitorias», dijo sobre la vacuna de dosis única. «Por ejemplo, nuestra población sin hogar, que es muy difícil que vuelvan para su segunda dosis».En Colorado, funcionarios de salud dijeron que esperan recibir más de 45.000 dosis de la vacuna para el viernes.La autorización de la vacuna «facilitará que el estado alcance sus objetivos de vacunación a medida que más personas sean elegibles en las próximas semanas», dijo el Dr. Eric France, director médico del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado.El gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció que el estado recibirá más de 96.000 dosis de la vacuna esta semana, aumentando el número total de dosis del estado esperadas esta semana a más de 448.000.Debido a las dosis adicionales, DeWine dijo que el estado ampliará su elegibilidad para la vacuna a la Fase 1C el 4 de marzo: personas que viven con diabetes tipo 1, están embarazadas, son receptoras de trasplantes de médula ósea o viven con ELA, así como personas trabajando en servicios de cuidado de niños, servicios funerarios y agentes de policía y correccionales.El estado también comenzará su Fase 2 el mismo día, ampliando la elegibilidad por edad a las personas de 60 años o más.En todo EE.UU., más de 50,7 millones de personas han recibido hasta ahora al menos su primera dosis de una vacuna contra el covid-19, según datos de los CDC. Más de 25,4 millones han recibido ambas dosis.