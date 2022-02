EE.UU. planea que niños accedan a mascarillas de alta calidad

El gobierno de EE.UU. planea que ahora las mascarillas de alta calidad también estén disponibles para los niños, y "ese proceso está en marcha", dijo el Dr. Tom Inglesby, asesor principal del Equipo de Respuesta al Covid-19 de la Casa Blanca.La medida parece ser una extensión del esfuerzo continuo de la Casa Blanca por distribuir 400 millones de máscaras N95 gratuitas de la Reserva Nacional Estratégica para que el público tenga acceso a ellas en farmacias y centros de salud comunitarios en todo el país.“Ya se han entregado 230 millones de máscaras a farmacias y centros de salud comunitarios como parte de los esfuerzos de la administración para proporcionar máscaras de alta calidad en todo el país. Y ese proceso continuará”, añadió Inglesby durante una sesión informativa virtual en la Casa Blanca.“Ahora estamos en el proceso de planear la distribución de máscaras para niños. Y tendremos más información al respecto en los próximos días”, completó. "Pero hay un compromiso de hacerlo".En enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) actualizaron su guía sobre mascarillas y respiradores para recomendar que todas las personas mayores de 2 años "usen la mascarilla con mayor protección que puedan, que les ajuste bien y que llevarán constantemente". La agencia además señaló que "algunas mascarillas y respiradores ofrecen niveles más altos de protección que otros".Los CDC indicaron que las mascarillas bien ajustadas aprobadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) , como las mascarillas N95 ofrecen "el más alto nivel de protección". Aunque los respiradores N95 que tienen la aprobación del NIOSH pueden conseguirse en tamaños más pequeños, los CDC señalan que, por lo general, están diseñados para que los utilicen adultos en sus lugares de trabajo. En ese sentido, indican no se han probado para un uso generalizado en niños. De manera que, las mascarillas de tamaño infantil de alta calidad pueden ser difíciles de encontrar.Contar con protección facial puede ser especialmente importante para los niños, pues muchos entre los 5 y 11 años aún no están vacunados. Además, no hay una vacuna contra el covid-19 autorizada para los menores de 5 años.Hay tres tipos de tapabocas, o mascarillas de alta calidad, que se consideran ofrecen el nivel más alto de protección: N95, KN95 y KF94.La diferencia entre las máscaras N95 y KN95 es el lugar donde está certificada cada una. EE.UU. prueba, certifica y regula las mascarillas N95 que los expertos en salud pública han estado recomendando. Mientras, los fabricantes en China prueban los KN95, pero el gobierno del no tiene un organismo regulador que los valide.Aproximadamente el 60% de los respiradores KN95 que el NIOSH evaluó durante la pandemia en 2020 y 2021 no cumplieron con los requisitos necesarios, según los CDC.Los tapabocas N95 y KN95 están diseñados para ser al menos un 95 % eficientes en el filtrado de partículas. Pero las N95 cuentan con bandas para la cabeza debido a los requisitos de sellado facial más estrictos.Las KF94 son mascarillas coreanas estándar probadas y reguladas por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea. Y están diseñadas para tener al menos un 94% de eficiencia en el filtrado de partículas."El problema en EE.UU. es que no tenemos un respirador estándar para niños. Solo tenemos la serie de mascarillas del NIOSH, la más baja es la N95, y no están diseñadas para niños", indicó Aaron Collins.Collins, un ingeniero mecánico de Minneapolis con experiencia en ciencia de aerosoles, ha estado probando y evaluando mascarillas. Dijo que ha pedido al gobierno de EE.UU. que ponga a disposición mascarillas de alta calidad para adultos y niños desde los primeros días de la pandemia."En términos de suministro, han sido muy escasos. Hay opciones en el KN95, que es el estándar probado de mascarillas chinas, y el KF94, que es el estándar de mascarillas para el público en general de Corea del Sur", dijo Collins. Agregó que le interesaría ver qué tipos de máscaras de alta calidad planea poner el gobierno de EE.UU. a disposición de los niños.En general, "creo que es genial", dijo sobre el plan del gobierno. "La pregunta para mí es, ¿qué tipo de máscaras distribuirán?"El Dr. Vivek Cherian conoce de primera mano la necesidad de tener mascarillas de alta calidad para niños pequeños y la dificultad de encontrarlas."Dos de mis hijos tienen entre 2 y 4 años, justo ahí y creo absolutamente que son necesarias porque, por ejemplo, cada vez que mi esposa y yo encontramos una buena mascarilla, se agota constantemente o están constantemente entrando y saliendo de existencias", dijo Cherian, doctor de medicina interna con sede en Chicago y padre de tres hijos. Su tercer hijo, de 7 meses, es demasiado pequeño para usar una máscara.“Como padre, me he encontrado con este problema varias veces tratando de conseguir máscaras KN95 de buena calidad para niños que estén disponibles”, dijo Cherian Y agregó que tiende a buscar mascarillas en línea."Cuando se trata de niños en especial, quieres encontrar una mascarilla que sea realmente cómoda y que se ajuste bien. De modo que cubra completamente la nariz y la boca y no haya espacios. Porque cuando se producen espacios, es cuando el aire se filtra también", señaló Cherian. "Y esa es también una de las principales razones, aparte del problema de la filtración, por la que las máscaras quirúrgicas no son tan efectivas, porque tienden a haber varios espacios cuando se usan las máscaras quirúrgicas normales".Cherian está a la espera de los posibles planes del gobierno de EE.UU. para proporcionar máscaras de alta calidad para niños, dijo.“Deberíamos estar haciendo nuestro mejor trabajo para darles las mejores mascarillas posibles”, sostuvo. "Y si no son elegibles para las vacunas en este momento, para asegurarnos de rodear a esos niños con adultos y maestros que estén completamente vacunados".