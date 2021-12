EE.UU. rebasa las 800,000 muertes por COVID-19

Estados Unidos superó otro sombrío hito en la pandemia del COVID-19 el lunes al registrar más de 800,000 muertes a causa del coronavirus (una cifra mayor que la población de Boston, Washington D.C. o Seattle) y más de 50 millones de casos, en medio de un repunte de contagios impulsado por la variable delta y ante la amenaza de la nueva cepa ómicron, que ha sido detectada en una veintena de estados.La preocupación por el avance de ómicron se acentuó este lunes luego de que el Reino Unido informara de la primera muerte conocida de un paciente infectado con la nueva variante. La noticia fue dada a conocer por el primer ministro británico, Boris Johnson, quien agregó que ómicron está elevando las hospitalizaciones.“Creo que está instalada la idea de que es de alguna manera una versión más leve del virus, algo que creo debemos dejar de lado y simplemente reconocer que se transmite a un ritmo acelerado en la población”, dijo, “lo mejor que podemos hacer es conseguir nuestras dosis de refuerzo” de la vacuna.Autoridades y expertos de la salud en Estados Unidos también han instado a la población a vacunarse para detener el avance del virus y las nuevas variantes, puesto que sólo el 64% de las personas de 5 años o más han recibido las dos dosis de las vacunas Moderna o Pfizer o la dosis única de Johnson & Johnson.El doctor Vin Gupta, neumólogo de cuidados intensivos y profesor de la Universidad de Washington, aseguró que, si no avanza la vacunación, la pandemia no va a frenar en el corto plazo. El número de muertos por el virus puede alcanzar el millón en 2022, avisó.“Esa es simplemente la realidad de la situación”, dijo en entrevista “las mismas personas que no recibieron la primera inyección no recibirán refuerzos, son muchas muertes evitables”.Desde que comenzó la pandemia, se han registrado al menos 50,006,682 contagios y 800,156 muertes por coronavirus en el país, además, se prevé que el número de fallecimientos aumente cuando los departamentos de salud estatales y locales actualicen sus datos.La pandemia ha golpeado en particular a las poblaciones más vulnerables: el 75% de los muertos por el virus tenían 65 años o más. En total, uno de cada 100 mayores ha fallecido por COVID-19 en los últimos dos años, sin embargo, la proporción de personas jóvenes que fallecen a causa del virus también ha aumentado en los últimos meses.Según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), hubo un promedio de 1,092 muertes en los últimos siete días en el país a causa del virus, un alza del 27.8% con respecto a la semana anterior.Aunque los pacientes infectados con la nueva variante en el país han tenido en su mayoría síntomas leves, expertos advierten que aún es pronto para saber el impacto a largo plazo y se teme un repunte de casos en invierno tras las celebraciones de fin de año.Los datos que llegan del Reino Unido no son positivos: el secretario de Salud, Sajid Javid, advirtió este lunes de que las infecciones por omicron se duplicaban cada dos o tres días, una tasa “fenomenal”.“Es un momento muy triste, es algo que nos descoloca”, aseguró el doctor Michael Rodríguez, vicepresidente del Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA y quien ejerció en San Francisco durante la crisis del sida de la década de 1990.Las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces contra el virus, y han sido aceptadas por la mayoría de la población. Los CDC han recomendado además la dosis de refuerzo para todos los mayores de 16 años.Sin embargo, aún existe una minoría significativa que no se ha inmunizado, lo que ha llevado a una “pandemia de no vacunados”, según han repetido funcionarios de salud, y a un nuevo repunte de contagios. Al menos 33 estados y las Islas Vírgenes han registrado un aumento en las muertes en los últimos 14 días.“La tecnología ha sido importante, pero no suficiente”, dijo Rodríguez en referencia a los avances con las vacunas, “desafortunadamente, ha habido esta politización que ha resultado en una desinformación masiva”.